Semafor: Вэнс и Рубио могут стать кандидатами на пост президента США в 2028 году

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Рубио может стать кандидатом на пост президента США в 2028 году
Рубио может стать кандидатом на пост президента США в 2028 году Фото:

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность выдвижения на президентских выборах 2028 года вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио. Об этом сообщает издание Semafor.

«Один из вариантов, о котором поговаривают многие чиновники администрации и сторонники, — это предвыборный список Вэнс–Рубио в 2028 году», — передает издание. Там уточнили, что Вэнс и Рубио находятся в хороших отношениях.

По информации сотрудников Белого дома и окружения Вэнса, у него с госсекретарем сложились доверительные отношения еще со времен совместной работы в сенате, которые сохранились и в администрации Трампа. Источник, близкий к Трампу, считает главным претендентом на пост президента Вэнса. В то же время Рубио уже выдвигал свою кандидатуру и уверен, что должен занять этот пост.

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Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность выдвижения на президентских выборах 2028 года вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио. Об этом сообщает издание Semafor. «Один из вариантов, о котором поговаривают многие чиновники администрации и сторонники, — это предвыборный список Вэнс–Рубио в 2028 году», — передает издание. Там уточнили, что Вэнс и Рубио находятся в хороших отношениях. По информации сотрудников Белого дома и окружения Вэнса, у него с госсекретарем сложились доверительные отношения еще со времен совместной работы в сенате, которые сохранились и в администрации Трампа. Источник, близкий к Трампу, считает главным претендентом на пост президента Вэнса. В то же время Рубио уже выдвигал свою кандидатуру и уверен, что должен занять этот пост.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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