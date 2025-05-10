ВМФ отреагировал на сообщения о захвате подводной лодки

ВМФ опроверг сообщения о захвате российской подлодки
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В СМИ сообщалось, что Британский флот перехватил российскую подлодку
В СМИ сообщалось, что Британский флот перехватил российскую подлодку Фото:

Российские подводные лодки ВМФ России невозможно перехватить, они продолжают выполнять задачи в мировом океане. Так в главном штабе ВМФ прокомментировали сообщения в британских СМИ о «перехвате российской подводной лодки» в Ла-Манше.

«Называть это „перехватом“ смешно и неквалифицированно. Лодка, выполнив задачи в Средиземном море, планово возвращалась к своему месту базирования. Сенсации в этом никакой нет», — сообщил источник РИА Новости. 

Ранее в иностранных СМИ появилось сообщение, что британский флот перехватил у берегов Франции дизель-электрическую подлодку «Краснодар». При этом не сообщалось о дальнейшей судьбе техники.

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Российские подводные лодки ВМФ России невозможно перехватить, они продолжают выполнять задачи в мировом океане. Так в главном штабе ВМФ прокомментировали сообщения в британских СМИ о «перехвате российской подводной лодки» в Ла-Манше. «Называть это „перехватом“ смешно и неквалифицированно. Лодка, выполнив задачи в Средиземном море, планово возвращалась к своему месту базирования. Сенсации в этом никакой нет», — сообщил источник РИА Новости.  Ранее в иностранных СМИ появилось сообщение, что британский флот перехватил у берегов Франции дизель-электрическую подлодку «Краснодар». При этом не сообщалось о дальнейшей судьбе техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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