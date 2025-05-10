ВМФ отреагировал на сообщения о захвате подводной лодки

Российские подводные лодки ВМФ России невозможно перехватить, они продолжают выполнять задачи в мировом океане. Так в главном штабе ВМФ прокомментировали сообщения в британских СМИ о «перехвате российской подводной лодки» в Ла-Манше.
«Называть это „перехватом“ смешно и неквалифицированно. Лодка, выполнив задачи в Средиземном море, планово возвращалась к своему месту базирования. Сенсации в этом никакой нет», — сообщил источник РИА Новости.
Ранее в иностранных СМИ появилось сообщение, что британский флот перехватил у берегов Франции дизель-электрическую подлодку «Краснодар». При этом не сообщалось о дальнейшей судьбе техники.
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