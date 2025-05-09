Макрон заявил о разговорах с Трампом об украинском урегулировании

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом по вопросу урегулирования украинского конфликта. Президент Франции рассказал об этом в своей социально сети X.
«Прошлым вечером я несколько раз разговаривал с президентом США», — написал Макрон. Он добавил, что в ходе беседы стороны обсудили возможность прекращения огня на 30 дней, что было поддержано Трампом.
Французский лидер призвал Россию согласиться на перемирие, подчеркнув готовность Парижа к решительным действиям в случае отказа. По его словам, Франция будет координировать свои шаги с европейскими партнерами и США.
Президент РФ Владимир Путин ранее поддержал идею 30-дневного перемирия, но указал на важные условия, отметив, что Киев может использовать паузу для наращивания вооружений. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что реализация предложения Зеленского о месячном прекращении огня невозможна без предварительного согласования всех деталей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Киев, нарушая договоренности, выступает главным препятствием для прекращения огня и обсуждения долгосрочного решения конфликта.
Ранее Франция обвинила Россию в создании скандального ролика о жене президента Франции Брижит Макрон. На видео один из ее бывших учеников рассказывает о сексуальном насилии, которому он подвергся с ее стороны в возрасте 12 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.