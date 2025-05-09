Макрон заявил о разговорах с Трампом об украинском урегулировании

Макрон и Трамп обсудили прекращение огня в Украине на 30 дней
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Макрон призывает Россию согласиться на перемирие
Макрон призывает Россию согласиться на перемирие Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом по вопросу урегулирования украинского конфликта. Президент Франции рассказал об этом в своей социально сети X.

«Прошлым вечером я несколько раз разговаривал с президентом США», — написал Макрон. Он добавил, что в ходе беседы стороны обсудили возможность прекращения огня на 30 дней, что было поддержано Трампом.

Французский лидер призвал Россию согласиться на перемирие, подчеркнув готовность Парижа к решительным действиям в случае отказа. По его словам, Франция будет координировать свои шаги с европейскими партнерами и США.

Президент РФ Владимир Путин ранее поддержал идею 30-дневного перемирия, но указал на важные условия, отметив, что Киев может использовать паузу для наращивания вооружений. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что реализация предложения Зеленского о месячном прекращении огня невозможна без предварительного согласования всех деталей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Киев, нарушая договоренности, выступает главным препятствием для прекращения огня и обсуждения долгосрочного решения конфликта.

Ранее Франция обвинила Россию в создании скандального ролика о жене президента Франции Брижит Макрон. На видео один из ее бывших учеников рассказывает о сексуальном насилии, которому он подвергся с ее стороны в возрасте 12 лет.

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Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом по вопросу урегулирования украинского конфликта. Президент Франции рассказал об этом в своей социально сети X. «Прошлым вечером я несколько раз разговаривал с президентом США», — написал Макрон. Он добавил, что в ходе беседы стороны обсудили возможность прекращения огня на 30 дней, что было поддержано Трампом. Французский лидер призвал Россию согласиться на перемирие, подчеркнув готовность Парижа к решительным действиям в случае отказа. По его словам, Франция будет координировать свои шаги с европейскими партнерами и США. Президент РФ Владимир Путин ранее поддержал идею 30-дневного перемирия, но указал на важные условия, отметив, что Киев может использовать паузу для наращивания вооружений. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что реализация предложения Зеленского о месячном прекращении огня невозможна без предварительного согласования всех деталей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Киев, нарушая договоренности, выступает главным препятствием для прекращения огня и обсуждения долгосрочного решения конфликта. Ранее Франция обвинила Россию в создании скандального ролика о жене президента Франции Брижит Макрон. На видео один из ее бывших учеников рассказывает о сексуальном насилии, которому он подвергся с ее стороны в возрасте 12 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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