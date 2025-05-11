11 мая 2025

В Екатеринбург придет прохладная погода без осадков

© Служба новостей «URA.RU»
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Ближайшие два дня в Екатеринбурге не будет осадков
Ближайшие два дня в Екатеринбурге не будет осадков Фото:

После дождливых майских праздников в Екатеринбурге установится прохладная погода без осадков. Столбики термометров не поднимутся выше 15 градусов. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр.

«12 мая в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, температура в районе 15 градусов тепла. Ближе к вечеру похолодает до 5. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду», — говорится в прогнозе.

На следующий день, 13 мая, температура днем составит 13 градусов тепла. Осадков не ожидается, только переменная облачность. Ночью температура упадет до 4 градусов. Ветер будет порядка 10 метров в секунду.

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После дождливых майских праздников в Екатеринбурге установится прохладная погода без осадков. Столбики термометров не поднимутся выше 15 градусов. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр. «12 мая в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, температура в районе 15 градусов тепла. Ближе к вечеру похолодает до 5. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду», — говорится в прогнозе. На следующий день, 13 мая, температура днем составит 13 градусов тепла. Осадков не ожидается, только переменная облачность. Ночью температура упадет до 4 градусов. Ветер будет порядка 10 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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