В Екатеринбург придет прохладная погода без осадков

После дождливых майских праздников в Екатеринбурге установится прохладная погода без осадков. Столбики термометров не поднимутся выше 15 градусов. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр.
«12 мая в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, температура в районе 15 градусов тепла. Ближе к вечеру похолодает до 5. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду», — говорится в прогнозе.
На следующий день, 13 мая, температура днем составит 13 градусов тепла. Осадков не ожидается, только переменная облачность. Ночью температура упадет до 4 градусов. Ветер будет порядка 10 метров в секунду.
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