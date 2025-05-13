Тайно приплывший из Турции в Россию кот Бурак прошел осмотр ветеринара

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Кот Бурак ожидает осмотра у государственного ветеринара
Кот Бурак ожидает осмотра у государственного ветеринара Фото:

Кот Бурак, который неожиданно оказался в России после тайного перехода на борту судна из Стамбула, успешно прошел ветеринарный осмотр и теперь ждет вакцинации. Об этом сообщили в транспортной компании Fesco.

«Кот Бурак, спасенный моряками Fesco, прошел осмотр ветеринара. Теперь питомцу предстоит пройти два этапа вакцинации. Все необходимые для этого процедуры организуются и оплачиваются компанией, кот находится на попечении сотрудников Fesco на территории порта», — рассказали в компании, сообщает РИА Новости.

Там добавили, что многие люди уже выразили желание приютить кота, однако пока он не может покинуть таможенную зону без соответствующих документов. Отправить его обратно в Турцию также невозможно без необходимых разрешений.

Для решения всех вопросов Fesco обратилась в Россельхознадзор. Компания также ожидает прибытия государственного ветеринара для полного осмотра Бурака на предмет возможных заболеваний.

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Кот Бурак, который неожиданно оказался в России после тайного перехода на борту судна из Стамбула, успешно прошел ветеринарный осмотр и теперь ждет вакцинации. Об этом сообщили в транспортной компании Fesco. «Кот Бурак, спасенный моряками Fesco, прошел осмотр ветеринара. Теперь питомцу предстоит пройти два этапа вакцинации. Все необходимые для этого процедуры организуются и оплачиваются компанией, кот находится на попечении сотрудников Fesco на территории порта», — рассказали в компании, сообщает РИА Новости. Там добавили, что многие люди уже выразили желание приютить кота, однако пока он не может покинуть таможенную зону без соответствующих документов. Отправить его обратно в Турцию также невозможно без необходимых разрешений. Для решения всех вопросов Fesco обратилась в Россельхознадзор. Компания также ожидает прибытия государственного ветеринара для полного осмотра Бурака на предмет возможных заболеваний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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