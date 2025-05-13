Тайно приплывший из Турции в Россию кот Бурак прошел осмотр ветеринара

Кот Бурак, который неожиданно оказался в России после тайного перехода на борту судна из Стамбула, успешно прошел ветеринарный осмотр и теперь ждет вакцинации. Об этом сообщили в транспортной компании Fesco.
«Кот Бурак, спасенный моряками Fesco, прошел осмотр ветеринара. Теперь питомцу предстоит пройти два этапа вакцинации. Все необходимые для этого процедуры организуются и оплачиваются компанией, кот находится на попечении сотрудников Fesco на территории порта», — рассказали в компании, сообщает РИА Новости.
Там добавили, что многие люди уже выразили желание приютить кота, однако пока он не может покинуть таможенную зону без соответствующих документов. Отправить его обратно в Турцию также невозможно без необходимых разрешений.
Для решения всех вопросов Fesco обратилась в Россельхознадзор. Компания также ожидает прибытия государственного ветеринара для полного осмотра Бурака на предмет возможных заболеваний.
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