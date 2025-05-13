Родившаяся в Челябинске фешен-инфлюенсер и бизнесвумен Мария Червоткина вошла в лонг-лист рейтинга самой успешной молодежи, составленный изданием Forbes. Как рассказали составители рейтинга, в него включат 30 самых перспективных россиян до 30 лет.
«Лонг-лист из 100 номинантов формировался редакторами рейтинга с помощью экспертов. Червоткина в списке представлена в номинации „Новые медиа“», — отметили в Forbes.
Путь в медиа Червоткина начала восемь лет назад. За прошедшее время ей удалось собрать 116 тысяч подписчиков на YouTube. Контент включает влоги и интервью с владельцами локальных брендов. Подход инфлюенсера предусматривает съемки не только в студии, но и в реальных условиях работы брендов. Это обеспечило каналу популярность.
В 2024 году Червоткина подписала шесть рекламных контрактов с известными российскими брендами, такими как «Эконика» и Yandex Ultima. В настоящее время Мария работает над запуском собственной марки обуви MCH studio, которую планирует представить летом.
Окончательный выбор тридцати участников рейтинга сделают к июлю. В Forbes заявили, что решение будет приниматься на основании мнения экспертов и голосования читателей. Критериями для включения в список стали возраст, признание в профессиональном сообществе и конкурентоспособность в своей сфере. Итоги подведут в номинациях «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Наука и технологии», Искусство» и других — всего 10.
В мае 2024 года участником аналогичного рейтинга из Челябинска стал 25-летний блогер Александр «Paradeev1ch» Парадеев. Мужчина также номинировался в разделе «Новых медиа». Парадеев активно ведет свои аккаунты: на Twitch у него 1,8 млн подписчиков, а на YouTube — 1,4 млн.
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