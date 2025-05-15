ЕС разрабатывает 18-ый пакет санкций против РФ

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Европейский Союз готовит очередной, 18-ый пакет санкци против России. Об этом сообщает глава МИД Финляндии Элина Валтонен на неформальной встрече глав МИД стран НАТО.
Встреча министров иностранных дел альянса проходит в Анкаре. Сегодня в турецкой столице также должны встретиться делегации РФ и Украины.
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