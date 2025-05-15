«Двери для него закрыты»: соратница Паслера отомстила свердловскому министру

Экс-главе свердловского минздрава Андрею Карлову припомнили отставку главврача

15 мая 2025 в 16:30 Размер текста - 17 +

По мнению инсайдера, преемница Андрея Карлова отомстила ему за своего друга Фото: Илья Московец © URA.RU Появилось объяснение демонстративно жесткой отставки главы свердловского минздрава Андрея Карлова в начале апреля. По данным URA.RU, новый замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова при поддержке врио губернатора Дениса Паслера отомстила Карлову за некрасивое увольнение ее товарища — Александра Степанова. В 2011 году он стал главврачом больницы №6 (Савинова тогда трудилась первым замглавы горздрава). В сентябре 2023-го — меньше чем за год до 70-летия — Карлов снял его с должности, а в начале 2025-го Степанов умер от онкологии. Его близкие считали, что внезапная отставка могла ускорить уход врача из жизни. Новость по теме Главу свердловского минздрава уволили, отклонив последнюю просьбу «Со Степановым обошлись по-хамски. Эта история возмутила и Савинову, и ее друзей в медицинском сообществе Екатеринбурга, включая [главврача 40-й больницы Александра] Прудкова. Карлову этот скандал припомнили», — знает источник URA.RU. Карлов, как сообщало агентство, просил дать доработать ему хотя бы несколько месяцев — для хорошей пенсии. Но получил от Паслера отказ. «Двери для него (то есть Карлова — прим. ред.) сейчас закрыты. По крайней мере, в госучреждениях», — знает источник, комментируя тот факт, что Карлов до сих пор никуда не устроился. За комментарием корреспондент обратился к самому Карлову, но его телефон оказался недоступен. Не ответил экс-министр и на сообщение в мессенджере. Также агентство предложило высказаться самой Татьяне Савиновой. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появилось объяснение демонстративно жесткой отставки главы свердловского минздрава Андрея Карлова в начале апреля. По данным URA.RU, новый замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова при поддержке врио губернатора Дениса Паслера отомстила Карлову за некрасивое увольнение ее товарища — Александра Степанова. В 2011 году он стал главврачом больницы №6 (Савинова тогда трудилась первым замглавы горздрава). В сентябре 2023-го — меньше чем за год до 70-летия — Карлов снял его с должности, а в начале 2025-го Степанов умер от онкологии. Его близкие считали, что внезапная отставка могла ускорить уход врача из жизни. «Со Степановым обошлись по-хамски. Эта история возмутила и Савинову, и ее друзей в медицинском сообществе Екатеринбурга, включая [главврача 40-й больницы Александра] Прудкова. Карлову этот скандал припомнили», — знает источник URA.RU. Карлов, как сообщало агентство, просил дать доработать ему хотя бы несколько месяцев — для хорошей пенсии. Но получил от Паслера отказ. «Двери для него (то есть Карлова — прим. ред.) сейчас закрыты. По крайней мере, в госучреждениях», — знает источник, комментируя тот факт, что Карлов до сих пор никуда не устроился. За комментарием корреспондент обратился к самому Карлову, но его телефон оказался недоступен. Не ответил экс-министр и на сообщение в мессенджере. Также агентство предложило высказаться самой Татьяне Савиновой. Ответ будет опубликован, как только поступит.