03 января 2025

Умер легендарный врач, руководивший главной больницей Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Степанов посвятил медицине 47 лет жизни (архивное фото)
Александр Степанов посвятил медицине 47 лет жизни (архивное фото) Фото:

После продолжительной болезни 3 января умер ветеран свердловского здравоохранения Александр Степанов. Из 70 лет жизни 47 он посвятил медицине и успел поработать главврачом трех больниц, включая Городскую клиническую больницу №40 Екатеринбурга, сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.

«В 2002 году Александр Иванович Степанов получил второе высшее образование в УГТУ-УПИ по специальности „экономика управления на предприятии“ и возглавил многочисленный коллектив Центральной городской клинической больницы №1 в столице Среднего Урала. В 2008 году он стал главным врачом Городской клинической больницы №40 Екатеринбурга, а с января 2011 по сентябрь 2023 года возглавлял Центральную городскую клиническую больницу №6», — говорится на сайте Минздрава.

Степанов родился в Туринске и окончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», после чего продолжил обучение в ординатуре как акушер-гинеколог. Коллеги, которым довелось работать под его началом, называют Степанова талантливым руководителем, который искренне старался помочь пациентам и сотрудникам коллектива. Он был награжден несколькими государственными наградами.

Церемония прощания начнется 6 января в 09:30 в траурном зале №2 в Доме прощания «Вознесение» (ул. Серафимы Дерябиной, 41-а). Похороны пройдут на Широкореченском кладбище.

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После продолжительной болезни 3 января умер ветеран свердловского здравоохранения Александр Степанов. Из 70 лет жизни 47 он посвятил медицине и успел поработать главврачом трех больниц, включая Городскую клиническую больницу №40 Екатеринбурга, сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области. «В 2002 году Александр Иванович Степанов получил второе высшее образование в УГТУ-УПИ по специальности „экономика управления на предприятии“ и возглавил многочисленный коллектив Центральной городской клинической больницы №1 в столице Среднего Урала. В 2008 году он стал главным врачом Городской клинической больницы №40 Екатеринбурга, а с января 2011 по сентябрь 2023 года возглавлял Центральную городскую клиническую больницу №6», — говорится на сайте Минздрава. Степанов родился в Туринске и окончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», после чего продолжил обучение в ординатуре как акушер-гинеколог. Коллеги, которым довелось работать под его началом, называют Степанова талантливым руководителем, который искренне старался помочь пациентам и сотрудникам коллектива. Он был награжден несколькими государственными наградами. Церемония прощания начнется 6 января в 09:30 в траурном зале №2 в Доме прощания «Вознесение» (ул. Серафимы Дерябиной, 41-а). Похороны пройдут на Широкореченском кладбище.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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