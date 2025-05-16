В ХМАО прокуратура заставила мошенника вернуть пенсионеру 600 тысяч рублей

В Югре по иску прокурора взыскано 600 тысяч рублей в пользу пострадавшего от мошенника пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В пользу 67-летнего жителя города Радужный по иску прокурора взыскано 600 тысяч рублей с жителя Самарской области. На счет дроппера пенсионер перевел деньги, став жертвой телефонных мошенников», — рассказали в пресс-службе прокуратуры города Радужный.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мошенники притворяются коммунальщиками. Они просят назвать код из СМС якобы для передачи новых ключей от домофона, тем самым получая доступ к «Госуслугам».
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