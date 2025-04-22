В ХМАО мошенники притворяются коммунальщиками для получения доступа к «Госуслугам»

В ХМАО мошенники притворяются коммунальщиками и просят назвать код из СМС якобы для передачи новых ключей от домофона, тем самым получая доступ к «Госуслугам». Об этом жильцов предупредили в домовых чатах.
«Участились случаи звонков мошенников с информацией, якобы у вас в доме собираются менять домофон. Могут рассказывать и другие „сказки“. Для подтверждения получения новых ключей просят сообщить код из смс сообщения», — сказано в сообщении.
Югорчан предупредили, что сообщать по телефону какие-либо коды из СМС нельзя. В случае такой ситуации нужно самостоятельно перезвонить в обслуживающую домофоны организацию.
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