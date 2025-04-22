22 апреля 2025

В ХМАО мошенники притворяются коммунальщиками для получения доступа к «Госуслугам»

В ХМАО мошенники притворяются коммунальщиками для взлома «Госуслуг»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники просят назвать код из СМС якобы для получения новых ключей от домофона
Мошенники просят назвать код из СМС якобы для получения новых ключей от домофона Фото:

В ХМАО мошенники притворяются коммунальщиками и просят назвать код из СМС якобы для передачи новых ключей от домофона, тем самым получая доступ к «Госуслугам». Об этом жильцов предупредили в домовых чатах.

«Участились случаи звонков мошенников с информацией, якобы у вас в доме собираются менять домофон. Могут рассказывать и другие „сказки“. Для подтверждения получения новых ключей просят сообщить код из смс сообщения», — сказано в сообщении.

Югорчан предупредили, что сообщать по телефону какие-либо коды из СМС нельзя. В случае такой ситуации нужно самостоятельно перезвонить в обслуживающую домофоны организацию.

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В ХМАО мошенники притворяются коммунальщиками и просят назвать код из СМС якобы для передачи новых ключей от домофона, тем самым получая доступ к «Госуслугам». Об этом жильцов предупредили в домовых чатах. «Участились случаи звонков мошенников с информацией, якобы у вас в доме собираются менять домофон. Могут рассказывать и другие „сказки“. Для подтверждения получения новых ключей просят сообщить код из смс сообщения», — сказано в сообщении. Югорчан предупредили, что сообщать по телефону какие-либо коды из СМС нельзя. В случае такой ситуации нужно самостоятельно перезвонить в обслуживающую домофоны организацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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