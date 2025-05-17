Спасатель из Лысьвы одержал победу над соперником из Дагестана в октагоне MMA

Представляющий структуры МЧС Максим Кожевников (Лысьва, Пермский край) победил своего соперника Мохьмада Хазматова (Хасавюрт, Дагестан). Бой состоялся в рамках турнира ACA YOUNG EAGLES, передает
«Кожевников нанес первое поражение Хамзатову. Победа — единогласным решением судей», — указан на странице организаторов в соцсети «ВКонтакте».
По мнению экспертов, решающими факторами в противоборстве стали собранность, техничность и умение четко выполнять указания тренера. После поединка прикамский боец попросил присутствующих почтить минутой молчания память пожарных, погибших при исполнении своего долга.
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