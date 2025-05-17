17 мая 2025

Спасатель из Лысьвы одержал победу над соперником из Дагестана в октагоне MMA

© Служба новостей «URA.RU»
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Бой получился упорным, в котором ни один спортсмен не собирался уступать (архивное фото)
Бой получился упорным, в котором ни один спортсмен не собирался уступать (архивное фото) Фото:

Представляющий структуры МЧС Максим Кожевников (Лысьва, Пермский край) победил своего соперника Мохьмада Хазматова (Хасавюрт, Дагестан). Бой состоялся в рамках турнира ACA YOUNG EAGLES, передает федерация ММА Прикамья.

«Кожевников нанес первое поражение Хамзатову. Победа — единогласным решением судей», — указан на странице организаторов в соцсети «ВКонтакте».

По мнению экспертов, решающими факторами в противоборстве стали собранность, техничность и умение четко выполнять указания тренера. После поединка прикамский боец попросил присутствующих почтить минутой молчания память пожарных, погибших при исполнении своего долга.

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Представляющий структуры МЧС Максим Кожевников (Лысьва, Пермский край) победил своего соперника Мохьмада Хазматова (Хасавюрт, Дагестан). Бой состоялся в рамках турнира ACA YOUNG EAGLES, передает федерация ММА Прикамья. «Кожевников нанес первое поражение Хамзатову. Победа — единогласным решением судей», — указан на странице организаторов в соцсети «ВКонтакте». По мнению экспертов, решающими факторами в противоборстве стали собранность, техничность и умение четко выполнять указания тренера. После поединка прикамский боец попросил присутствующих почтить минутой молчания память пожарных, погибших при исполнении своего долга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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