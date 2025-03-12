В среду, 12 марта, в Соликамске (Пермский край) прошла церемония прощания с сотрудниками МЧС, которые погибли при исполнении служебного долга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«МЧС России скорбит вместе с вами. Для всего пожарного братства это невосполнимая утрата. За плечами Евгения и Александра — большое количество ликвидированных пожаров и спасенных жизней. Они выполняли свой служебный долг, несмотря на все риски. Мы сохраним в сердцах их героический поступок», — выразил соболезнования начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов. Сотрудников ведомства представят к Государственным наградам посмертно.
Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю Евгений Некрасов и Александр Царамов боролись с пожаром на улице Льва Толстого в Соликамске, где горел жилой дом. В ходе тушения на пожарных обрушились горящие конструкции дома. В результате оба погибли. Царамов являлся отцом пятерых детей. У его коллеги Некрасова остались жена и двухлетний сын. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнование родным погибших. Власти окажут материальную помощь семьям погибших.
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