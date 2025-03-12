В Соликамске простились с погибшими в пожаре сотрудниками МЧС. Фото

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За героизм, мужество и отвагу двух сотрудников представят к Государственным наградам посмертно
За героизм, мужество и отвагу двух сотрудников представят к Государственным наградам посмертно Фото:

В среду, 12 марта, в Соликамске (Пермский край) прошла церемония прощания с сотрудниками МЧС, которые погибли при исполнении служебного долга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«МЧС России скорбит вместе с вами. Для всего пожарного братства это невосполнимая утрата. За плечами Евгения и Александра — большое количество ликвидированных пожаров и спасенных жизней. Они выполняли свой служебный долг, несмотря на все риски. Мы сохраним в сердцах их героический поступок», — выразил соболезнования начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов. Сотрудников ведомства представят к Государственным наградам посмертно. 

Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю Евгений Некрасов и Александр Царамов боролись с пожаром на улице Льва Толстого в Соликамске, где горел жилой дом. В ходе тушения на пожарных обрушились горящие конструкции дома. В результате оба погибли. Царамов являлся отцом пятерых детей. У его коллеги Некрасова остались жена и двухлетний сын. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнование родным погибших. Власти окажут материальную помощь семьям погибших.

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В среду, 12 марта, в Соликамске (Пермский край) прошла церемония прощания с сотрудниками МЧС, которые погибли при исполнении служебного долга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «МЧС России скорбит вместе с вами. Для всего пожарного братства это невосполнимая утрата. За плечами Евгения и Александра — большое количество ликвидированных пожаров и спасенных жизней. Они выполняли свой служебный долг, несмотря на все риски. Мы сохраним в сердцах их героический поступок», — выразил соболезнования начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов. Сотрудников ведомства представят к Государственным наградам посмертно.  Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю Евгений Некрасов и Александр Царамов боролись с пожаром на улице Льва Толстого в Соликамске, где горел жилой дом. В ходе тушения на пожарных обрушились горящие конструкции дома. В результате оба погибли. Царамов являлся отцом пятерых детей. У его коллеги Некрасова остались жена и двухлетний сын. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнование родным погибших. Власти окажут материальную помощь семьям погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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