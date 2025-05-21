Раненному на СВО свердловскому бойцу вручили «ветеранку» после новости URA.RU. Фото

Свердловскому бойцу СВО дали удостоверение ветерана спустя 2 года
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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, нашивка, война, шеврон, ахмат, солдат, z войска, литера z, сво, кадыровцы
Боец почти два года пытался получить «ветеранку» (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге завершилась почти двухлетняя борьба военнослужащего Евгения за получение удостоверения ветерана боевых действий. После тяжелого ранения в зоне специальной военной операции (СВО) и увольнения из армии мужчина неоднократно обращался в военкомат, но безрезультатно. По словам бойца, сотрудники ведомства намекали, что его документы могли быть утеряны, из-за чего оформление удостоверения затягивалось.

Ситуация изменилась после публикации истории Евгения на сайте URA.RU 27 марта 2025 года. Тогда боец рассказал журналисту о бюрократических сложностях, с которыми столкнулся после возвращения домой. Уралец признался, что уже не надеялся получить удостоверение, но решил обратиться за помощью в СМИ по совету супруги. После огласки в прессе вопрос с выдачей «ветеранки» был решен. Евгений получил долгожданный документ и выразил благодарность всем, кто помог ему добиться справедливости.

«Документ, которого я так долго ждал, наконец получен. Почти два года ушло на преодоление многочисленных бюрократических препятствий, и в какой-то момент желание продолжать эту, казалось бы, бесконечную борьбу покидало меня. Особую благодарность хотелось бы выразить журналисту URA.RU, сотрудникам военного комиссариата, а также всем, кто оказал содействие в получении этого важного документа. Без вашей поддержки и участия добиться положительного результата было бы невозможно», — поделился он.

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В Екатеринбурге завершилась почти двухлетняя борьба военнослужащего Евгения за получение удостоверения ветерана боевых действий. После тяжелого ранения в зоне специальной военной операции (СВО) и увольнения из армии мужчина неоднократно обращался в военкомат, но безрезультатно. По словам бойца, сотрудники ведомства намекали, что его документы могли быть утеряны, из-за чего оформление удостоверения затягивалось. Ситуация изменилась после публикации истории Евгения на сайте URA.RU 27 марта 2025 года. Тогда боец рассказал журналисту о бюрократических сложностях, с которыми столкнулся после возвращения домой. Уралец признался, что уже не надеялся получить удостоверение, но решил обратиться за помощью в СМИ по совету супруги. После огласки в прессе вопрос с выдачей «ветеранки» был решен. Евгений получил долгожданный документ и выразил благодарность всем, кто помог ему добиться справедливости. «Документ, которого я так долго ждал, наконец получен. Почти два года ушло на преодоление многочисленных бюрократических препятствий, и в какой-то момент желание продолжать эту, казалось бы, бесконечную борьбу покидало меня. Особую благодарность хотелось бы выразить журналисту URA.RU, сотрудникам военного комиссариата, а также всем, кто оказал содействие в получении этого важного документа. Без вашей поддержки и участия добиться положительного результата было бы невозможно», — поделился он.
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