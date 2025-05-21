Бывший МИД Австрии оценила вероятность завершения СВО к концу года

Президент США Дональд Трамп намерен решить вопрос с СВО на Украине до конца 2025-м года, так как в 2026-м году его ждут выборы в Конгресс США. Таким мнением поделилась на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, сообщает ТАСС.
По ее словам, Трамп желает закрыть тему СВО из-за грядущих в 2026-м году выборов в Конгресс США. «Хочет показать своим избирателям, что решил эту проблему», — подчеркнула Кнайсль.
При этом добавив, что навряд ли получится полностью урегулировать конфликт на Украине в течение 2025-го года. «Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании ПМЮФ провел историческую параллель с Версальским договором — соглашением после Первой мировой войны. Оно стало по сути перемирием на 20 лет. Он сказал: „Мы не хотим перемирия на 20 лет, мы хотим настоящего мира“. Речь идет об устранении так называемых множественных коренных причин этой ситуации. Возможно, я ошибаюсь, но я не могу представить, чтобы это стало возможным в течение года», — подчеркнула Кнайсль.
Отметив, что при этом «дело сдвинулось с мертвой точки», благодаря разговору 20 мая президента РФ Владимира Путина с Трампом. «Каждый удачный телефонный звонок укрепляет доверие», — добавила она.
ПМЮФ проходит в Санкт-Петербурге с 19 по 21 мая в 13-тый раз. Учрежден он был в 2011-м году и проводится при поддержке Путина. Организаторами форума выступает Минюст РФ и Росконгресс.
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