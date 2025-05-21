В Сумской области отстранили командира воинской части после удара ВС РФ

Командир одной из украинских воинских частей в Сумской области был отстранен от исполнения обязанностей после ракетного удара по лагерю подготовки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила Национальная гвардия Украины в соцсетях.
«По результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего вчера в результате ракетного удара в Сумской области… Командир военной части отстранен, необходимая информация передана правоохранительным органам», — говорится в сообщении ведомства в Facebook* (принадлежит Meta, запрещенной в России). Имя командира в опубликованной информации не раскрывается. В Нацгвардии уточнили, что командование и правоохранительные органы дадут правовую оценку действиям всех должностных лиц по итогам проверки и расследования трагедии, произошедшей в результате ракетного удара.
Ранее Минобороны РФ заявило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области. В результате чего были уничтожены 70 украинских военнослужащих. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем telegram-канале подчеркнула, что за аналогичные случаи ранее никто не был привлечен к ответственности.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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