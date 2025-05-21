«Турбулентность пройдена»: глава Роснано рассказал Путину о восстановлении корпорации после Чубайса

Глава «Роснано» Сергей Куликов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о завершении кризиса ликвидности в компании. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.
«Преодолели кризис ликвидности — в долг больше не берем. <...> Итого, турбулентность пройдена», — сказал Куликов главе государства. Общая сумма погашенного долга составила 440 миллиардов рублей, из которых 178 миллиардов рублей были выплачены в качестве процентов.
Куликов подчеркнул, что корпорация изменила стратегию финансирования. Теперь «Роснано» не будет привлекать заемные средства и планирует отказаться от венчурных инвестиций за счет государственных средств. Такой подход, по мнению руководства, позволит повысить устойчивость компании и снизить финансовые риски. В сотрудничестве с федеральными органами исполнительной власти разрабатываются новые сценарии стратегии, которые должны определить дальнейшее направление деятельности корпорации.
Напомним, все 32 объекта недвижимости, принадлежавшие ранее Анатолию Чубайсу на территории России, были проданы с октября 2022 года по март 2023 года. Корпорация «Роснано» подала в арбитражный суд иски против бывшего заместителя председателя правительства и экс-руководителя компании Анатолия Чубайса, а также нескольких других бывших топ-менеджеров организации. Судебное разбирательство квалифицировалась как экономический спор, связанный с гражданскими правоотношениями. В ходе выступления на Восточном экономическом форуме 12 сентября 2023 года президент России Владимир Путин подверг критике Анатолия Чубайса. Глава государства заявил, что Чубайс покинул страну на фоне возникших финансовых проблем в компании «Роснано» и, по неясным причинам, скрывается за именем «Моша Израилевич».
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