Свердловский губернатор открыл новый производственный комплекс в Первоуральске

21 мая 2025 в 19:12 Размер текста - 17 +

Запуск комплекса стал частью масштабного проекта по модернизации Фото: «Хромпик» В Первоуральске состоялась торжественная церемония открытия нового сушильного отделения в производстве монохромата натрия на заводе «Хромпик». Мероприятие посетили врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и председатель совета директоров группы компаний «Полипласт», в которую входит «Хромпик», Александр Шамсутдинов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе завода, запуск нового комплекса стал частью масштабного проекта по модернизации. «То, что сегодня происходит здесь — это кардинальные изменения. Коллектив, город и область их давно заслуживают. Я очень рад, что предприятие приступило к полномасштабному инвестиционному проекту объемом более 60 миллиардов рублей. Благодаря этому объемы производства увеличатся в 10 раз. Это настоящий трудовой подвиг. Нет сомнений, что проект будет доведен до логического завершения», — заявил Паслер. После открытия участники рабочей встречи обсудили перспективы развития химического предприятия. На заводе сейчас строится сразу несколько промышленных объектов, а также комплекс по производству железного купороса и новая градирня производительностью 2,5 тысячи кубометров воды в час. Как заявил Александр Шамсутдинов, использование современных технологии на предприятии в Первоуральске позволяет значительно увеличить разнообразие выпускаемой продукции. «В настоящее время продукция завода востребована более чем в 80 странах мира. Ключевая цель — восстановить утраченные позиции. Советское наследие включает не только промышленные предприятия, но и существовавшие тогда партнерские отношения», — подчеркнул глава группы компаний «Полипласт». Проект модернизации производственного комплекса в Первоуральске реализуется с конца 2023 года. В августе 2024 года производственному комплексу был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске состоялась торжественная церемония открытия нового сушильного отделения в производстве монохромата натрия на заводе «Хромпик». Мероприятие посетили врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и председатель совета директоров группы компаний «Полипласт», в которую входит «Хромпик», Александр Шамсутдинов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе завода, запуск нового комплекса стал частью масштабного проекта по модернизации. «То, что сегодня происходит здесь — это кардинальные изменения. Коллектив, город и область их давно заслуживают. Я очень рад, что предприятие приступило к полномасштабному инвестиционному проекту объемом более 60 миллиардов рублей. Благодаря этому объемы производства увеличатся в 10 раз. Это настоящий трудовой подвиг. Нет сомнений, что проект будет доведен до логического завершения», — заявил Паслер. После открытия участники рабочей встречи обсудили перспективы развития химического предприятия. На заводе сейчас строится сразу несколько промышленных объектов, а также комплекс по производству железного купороса и новая градирня производительностью 2,5 тысячи кубометров воды в час. Как заявил Александр Шамсутдинов, использование современных технологии на предприятии в Первоуральске позволяет значительно увеличить разнообразие выпускаемой продукции. «В настоящее время продукция завода востребована более чем в 80 странах мира. Ключевая цель — восстановить утраченные позиции. Советское наследие включает не только промышленные предприятия, но и существовавшие тогда партнерские отношения», — подчеркнул глава группы компаний «Полипласт». Проект модернизации производственного комплекса в Первоуральске реализуется с конца 2023 года. В августе 2024 года производственному комплексу был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта региона.