06 августа 2025

Депутат Вихарев открыл две новые площадки для собачников на Эльмаше. Фото

Алексей Вихарев рассказал, что площадки будут круглосуточными
Алексей Вихарев рассказал, что площадки будут круглосуточными Фото:

Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев открыл две бесплатные площадки для выгула собак на улицах Стахановская, 4 и Фрезеровщиков, 37. Он пообщался с горожанами вместе с главой Орджоникидзевского района Романом Кравченко и депутатом гордумы Алексеем Шестаковым.

«В Орджоникидзевском районе открылись сразу две площадки для выгула собак. Новые современные зоны для прогулок с четвероногими появились по ул. Стахановская, 4 и ул. Фрезеровщиков, 37. И будут работать круглосуточно на бесплатной основе», — написал Вихарев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, новые площадки оборудованы тренажерами, снарядами, горками и зонами отдыха. Также на открытии он рассказал екатеринбуржцам о предстоящих выборах губернатора. Ранее URA.RU писало, что Алексей Вихарев будет голосовать за однопартийца и врио главы региона Дениса Паслера. Голосование пройдет 12-14 сентября. Среди кандидатов также значятся депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»).

