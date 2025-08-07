В центре Екатеринбурга появится пляж с лежаками и ресторанами

За Макаровским мостом появится пляж, где екатеринбуржцы смогут загорать и проводить пикники. Проект, который появится в рамках фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест», анонсировала директор фестиваля Юлия Сорокина.
«Площадка будет иметь функцию пляжа, на нем будут люди, которые смогут принимать солнечные ванны — мы поставим специальные лежаки. Также будет отдельная зона пикника», — рассказала Сорокина.
На площадке появится газон, на котором можно будет разместиться на ковриках или без. Рядом расположатся четыре ресторана. «В этом году выходим ресторанами, а не фудкортом, хотим, чтобы была более высокая кухня, потому что мы всегда претендуем на высокую планку эстетики», — уточнила директор.
Кроме пляжа на «Атмофесте» появятся сцена на воде, отели для насекомых, различные арт-объекты, лодочная станция, амфитеатр, аллея лиан. Фестиваль пройдет с 15 по 24 августа.
