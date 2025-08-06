Свердловчан ждут холодные ночи и теплые дни

По ночам в регионе будет довольно прохладно Фото: Марина Молдавская © URA.RU Атмосферный фронт, который пройдет 7 августа через Свердловскую область, несет с собой похолодание. Ночные температуры упадут до +2 градусов, сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Вслед за холодным атмосферным фронтом на территорию региона распространится более холодная воздушная масса. Влияние антициклона на погоду усилится, что в сочетании с преобладанием умеренно-холодной воздушной массы может привести к достаточно прохладным ночам. Пока что наиболее холодной представляется ночь на субботу с шансами на ночные температуры по области до +2…+4 градусов», — написал метеоролог. При этом дневные температуры останутся достаточно теплыми. С 8 по 14 августа столбик термометра будет показывать +19…+23 градуса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

