06 августа 2025

Свердловчан ждут холодные ночи и теплые дни

Винная выставка "Le Tour De Vin". Екатеринбург., бокал с вином, плед
По ночам в регионе будет довольно прохладно Фото:

Атмосферный фронт, который пройдет 7 августа через Свердловскую область, несет с собой похолодание. Ночные температуры упадут до +2 градусов, сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Вслед за холодным атмосферным фронтом на территорию региона распространится более холодная воздушная масса. Влияние антициклона на погоду усилится, что в сочетании с преобладанием умеренно-холодной воздушной массы может привести к достаточно прохладным ночам. Пока что наиболее холодной представляется ночь на субботу с шансами на ночные температуры по области до +2…+4 градусов», — написал метеоролог.

При этом дневные температуры останутся достаточно теплыми. С 8 по 14 августа столбик термометра будет показывать +19…+23 градуса.

