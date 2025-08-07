Под Екатеринбургом закатят грандиозный день рождения — с хороводом и шоу на воде

В Сысерти отметят день рождения завода Турчаниновых-Соломирских
Гости праздника устроят большой хоровод и обнимут завод
Гости праздника устроят большой хоровод и обнимут завод Фото:

В Сысерти (Свердловская область) 9 и 10 августа отметят 293-летие старинного уральского завода Турчаниновых-Соломирских и День города. Гостей ожидают огромный хоровод, встреча с режиссером Иваном Сосниным, оркестр на воде, выступление участника шоу «Голос» Макса Юдина и  рассказали URA.RU организаторы. 

«Центральным событием субботы, 9 августа, станет угощение гостей тортом, которое будет сопровождаться особым праздничным ритуалом — сотни человек выстроятся в большой хоровод, споют „Каравай“ и обнимут завод. Это произойдет в 17:32. Время выбрано не случайно — завод зародился в Сысерти в 1732 году», — поделились представители. Также выступит резидент EverJazz Макс Юдин.

Также День города отметят за пределами завода. Возле Дворца культуры расположатся ярмарка и мастерские, пройдут показательные выступления боксеров, спортивные соревнования, в сквере у ДК — танцевальный фестиваль и джампинг.

На главной сцене выступят кавер-группа «Булгаков БЭНД», шоу-балет «Барби-шоу» и «Гранат», кавер-группа Re:cover и группа барабанщиков «Чувство ритма». На территории кофейни «Море кофе» гости праздника смогут поучаствовать в лазертаге. В финале запустят фейерверк.

В воскресенье, 10 августа, на фестивале «Лето на заводе» гости смогут пообщаться с режиссером Иваном Сосниным и посмотреть его фильм «Легенды наших предков». На набережной Сысертского пруда даст концерт московский оркестр Les Moscovitas, музыканты сыграют на старинных инструментах — скрипках, трубах, флейтах, гобоях и валторнах.  

Мероприятия пройдут в рамках фестиваля «Лето на заводе», он продлится до 31 августа. Каждые выходные гостей ждут концерты, театральные постановки, карнавальное шествие, лекции, экскурсии, кинопоказы, творческие мастер-классы, фудкорт и ярмарка мастеров.

