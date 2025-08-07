В Екатеринбурге посадили бывшего гаишника, который обещал «завалить всех»

Бывший командир свердловского полка ГИБДД Александр Матвеенко, который в 2023 году целился по людям из охотничьего карабина и грозился «завалить всех», попал в колонию. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. «Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с хранением и ношением оружия, 2,5 года», — уточнили в инстанции. Инцидент произошел 26 сентября 2023 года на улице Бардина. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он целился по людям из окна седьмого этажа, материл и угрожать убить. Очевидцы вызвали силовиков, они оперативно задержали его. Против него возбудили дело по статье «Хулиганство» и «Незаконное ношение или хранение оружия». На момент ЧП Матвеенко уже не был сотрудником правоохранительных органов.

Бывший командир свердловского полка ГИБДД Александр Матвеенко, который в 2023 году целился по людям из охотничьего карабина и грозился «завалить всех», попал в колонию. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. «Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с хранением и ношением оружия, 2,5 года», — уточнили в инстанции. Инцидент произошел 26 сентября 2023 года на улице Бардина. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он целился по людям из окна седьмого этажа, материл и угрожать убить. Очевидцы вызвали силовиков, они оперативно задержали его. Против него возбудили дело по статье «Хулиганство» и «Незаконное ношение или хранение оружия». На момент ЧП Матвеенко уже не был сотрудником правоохранительных органов.