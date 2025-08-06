Свердловчане застряли по пути в Анапу из-за атаки дронов

Поезд №289 Екатеринбург — Анапа задерживается в пути из-за падения обломков беспилотника. Упавшие фрагменты лишили напряжения контактную сеть, сообщает официальный новостной канал Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
«Сегодня в 05:12 в результате падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская пропало напряжение в контактной сети. В результате инцидента никто не пострадал. На данный момент в пути следования задерживаются семь пассажирских поездов», — говорится в сообщении
Кроме екатеринбургского, задерживаются поезда, следующие из Москвы в Анапу, из Санкт-Петербурга в Новороссийск, из Смоленска в Симферополь, из Москвы в Симферополь, из Ижевска в Новороссийск и из Сосногорска в Анапу. Приблизительное время задержки составит три часа.
