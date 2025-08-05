Дима Билан даст бесплатный концерт в центре Екатеринбурга: афиша Дня строителя

В Екатеринбурге 9 августа отметят День строителя. Горожан ждут выступление певца Димы Билана, катание на мотоквадротакси, выставка военной техники и многое другое, все совершенно бесплатно. Полная афиша праздника — в материале URA.RU.
Исторический сквер
Торжественное открытие мероприятия запланировано на 12:00. В 16:00 пройдет церемония награждения победителей XXII Летней спартакиады строительного комплекса, а также розыгрыш призов и автомобиля «Нива».
Каждый час гостей будут ждать концертные выступления. Первым на сцену в 12:00 выйдет DJ Klen, после него свои программы представят группы FUNK POWER, ROLI band, ANISHA, TONYA Mak Team, ВИА «Друзья», коллектив «Немодные» и elcapitan. Завершится праздник выступлением победителя конкурса «Евровидение» Димы Билана, он появится на сцене в 20:30.
Плотинка
Здесь расположится более 30 развлекательных площадок. Екатеринбуржцы смогут попробовать себя в велогонках, настольном теннисе, игре «Мемори», мини-гольфе, квизе, посетить мастер-классы по плетению браслетов, росписи магнитов, изготовлению воздушных змеев, игрушек, панно, значков. Пройдут конкурсы с подарками, строительная лаборатория, будут работать планетарий и лекторий про историю строительства.
Проспект Ленина
С 12:00 до 20:00 ожидается вело- и мотошоу, тест-драйв мотоквадротакси. В программе есть и матч легенд мотофутбола: первый блок пройдет с 12:00 до 16:00, второй — с 16:30 до 20:00.
С 11:00 до 20:00 на проспекте станет доступна выставка военной техники. Среди экспонатов — штабной автомобиль ГАЗ-67, трехосный грузовик повышенной проходимости ГАЗ-ААА, грузовик ЗИС-5 с зенитной прожекторной установкой. Также на выставке представят колесные и гусеничные экскаваторы, погрузчики и тягачи, самосвалы, автокраны, буровые установки и даже розовый экскаватор.
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