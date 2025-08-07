«Следы задымления»: в «Уральских авиалиниях» назвали причину подачи сигнала тревоги на борту

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Сочи, подал тревожный сигнал и совершил экстренную посадку в Астрахани из-за задымления. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.
«Причина вынужденной посадки. Предварительно: после осмотра воздушного судна в аэропорту Астрахани выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков», — сказали представители перевозчика.
Пострадавших нет. Прямо сейчас авиакомпания готовит резервный самолет для отправки пассажиров в пункт назначения — Сочи.
На скорости 278 километров в час лайнер подал код 7700, который сообщает службе управления воздушным движением, что с судном возникла проблема и требуется немедленная помощь. После этого самолет немедленно последовал на аэродром Астрахани, где благополучно приземлился.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!