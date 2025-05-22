Сенат США ждет сигнала от Трампа, чтобы ужесточить санкции против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Недавно состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом
Недавно состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом Фото:

Сенат США готов ужесточить санкции против России после сигнала от президента штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Lemonde.

«Лидер республиканцев в Сенате Джон Тун заявил, что предпочитает дождаться указаний Белого дома по этому вопросу», — пишет Lemonde. Это связано с тем, что недавно состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который, по ожиданиям Киева, мог бы поспособствовать перемирию. Однако желаемого результата достигнуто не было, и сенаторы настаивают на дальнейших шагах.

В Сенате США усиливается давление на администрацию по вопросу введения новых санкций против России. 81 из 100 сенаторов подписали законопроект, предусматривающий ужесточение ограничительных мер в отношении Москвы. Законодательная инициатива получила поддержку как среди демократов, так и среди республиканцев. Ключевым мотивом для новых санкций стало продолжающееся участие России в военном конфликте на территории Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сенат США готов ужесточить санкции против России после сигнала от президента штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Lemonde. «Лидер республиканцев в Сенате Джон Тун заявил, что предпочитает дождаться указаний Белого дома по этому вопросу», — пишет Lemonde. Это связано с тем, что недавно состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который, по ожиданиям Киева, мог бы поспособствовать перемирию. Однако желаемого результата достигнуто не было, и сенаторы настаивают на дальнейших шагах. В Сенате США усиливается давление на администрацию по вопросу введения новых санкций против России. 81 из 100 сенаторов подписали законопроект, предусматривающий ужесточение ограничительных мер в отношении Москвы. Законодательная инициатива получила поддержку как среди демократов, так и среди республиканцев. Ключевым мотивом для новых санкций стало продолжающееся участие России в военном конфликте на территории Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...