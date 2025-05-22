Сенат США ждет сигнала от Трампа, чтобы ужесточить санкции против РФ

Сенат США готов ужесточить санкции против России после сигнала от президента штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Lemonde.
«Лидер республиканцев в Сенате Джон Тун заявил, что предпочитает дождаться указаний Белого дома по этому вопросу», — пишет Lemonde. Это связано с тем, что недавно состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который, по ожиданиям Киева, мог бы поспособствовать перемирию. Однако желаемого результата достигнуто не было, и сенаторы настаивают на дальнейших шагах.
В Сенате США усиливается давление на администрацию по вопросу введения новых санкций против России. 81 из 100 сенаторов подписали законопроект, предусматривающий ужесточение ограничительных мер в отношении Москвы. Законодательная инициатива получила поддержку как среди демократов, так и среди республиканцев. Ключевым мотивом для новых санкций стало продолжающееся участие России в военном конфликте на территории Украины.
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