Пристававшему к прохожим пьяному мужчине из Сургута грозит уголовный срок

В Сургуте (ХМАО) накануне пьяный мужчина приставал к прохожим на улице. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить из-за произошедшего уголовное дело.
«Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении жителей в ХМАО-Югре. В соцмедиа сообщается, что в Сургуте пьяный мужчина начал приставать к прохожим», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Окружные следователи уже проверяют информацию. В ближайшее время в центральный аппарат ведомства будет предоставлен доклад.
Инцидент произошел накануне вечером в одном из дворов. Неадекватный мужчина начал приставать к паре, а затем и вовсе устроил драку с оппонентом.
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