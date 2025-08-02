02 августа 2025
01 августа 2025

Пристававшему к прохожим пьяному мужчине из Сургута грозит уголовный срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи Югры проводят проверку по инциденту
Следователи Югры проводят проверку по инциденту Фото:

В Сургуте (ХМАО) накануне пьяный мужчина приставал к прохожим на улице. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить из-за произошедшего уголовное дело.

«Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении жителей в ХМАО-Югре. В соцмедиа сообщается, что в Сургуте пьяный мужчина начал приставать к прохожим», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Окружные следователи уже проверяют информацию. В ближайшее время в центральный аппарат ведомства будет предоставлен доклад.

Инцидент произошел накануне вечером в одном из дворов. Неадекватный мужчина начал приставать к паре, а затем и вовсе устроил драку с оппонентом.

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В Сургуте (ХМАО) накануне пьяный мужчина приставал к прохожим на улице. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить из-за произошедшего уголовное дело. «Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении жителей в ХМАО-Югре. В соцмедиа сообщается, что в Сургуте пьяный мужчина начал приставать к прохожим», — сообщается в telegram-канале ведомства. Окружные следователи уже проверяют информацию. В ближайшее время в центральный аппарат ведомства будет предоставлен доклад. Инцидент произошел накануне вечером в одном из дворов. Неадекватный мужчина начал приставать к паре, а затем и вовсе устроил драку с оппонентом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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