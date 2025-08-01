Советнику руководителя Росмолодежи презентовали бизнес-проекты молодежи ХМАО

Окружные власти представили советнику руководителя Росмолодежи Олегу Макарову проекты молодежного предпринимательства. Встреча прошла в Ханты-Мансийске на форуме «Арктика. Лед тронулся», передает корреспондент URA.RU.
«Основные направления молодежного бизнеса — дополнительное образование, спорт, торговля и производство. Активно развивается сфера услуг и IT, что соответствует курсу на диверсификацию экономики. Регион участвует в федеральных инициативах, включая проект „Росмолодежь.Бизнес“», — рассказали представители окружной власти.
В Югре молодежные идеи превращаются в полноценные бизнес-проекты — от образовательных центров до креативных студий. За год регион поднялся с 40-го на 13-е место в национальном рейтинге вовлеченности в молодежное предпринимательство. Этому способствует экосистема, выстроенная на уровне округа, с акцентом на технологии, инновации и креативные индустрии.
На форуме предприниматели обсудили с Макаровым возможное участие Югры в других инициативах Росмолодежи. Руководитель продюсерского центра «Красная лодка» Александр Бабушкин предложил провести в округе интенсив под брендом образовательного форума «ШУМ».
Олег Макаров также отметил интерес югорчан к экологической повестке. «У нас уже в этом году есть 12 заявок из Ханты-Мансийского автономного округа на подобные проекты. А в целом по арктической зоне — около 50 заявок от инициативных ребят, которые хотели бы развивать тут свой важный общественный экологический проект», — сообщил он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!