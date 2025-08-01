01 августа 2025

Советнику руководителя Росмолодежи презентовали бизнес-проекты молодежи ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Югры представили Олегу Макарову проекты молодежного предпринимательства
Власти Югры представили Олегу Макарову проекты молодежного предпринимательства Фото:

Окружные власти представили советнику руководителя Росмолодежи Олегу Макарову проекты молодежного предпринимательства. Встреча прошла в Ханты-Мансийске на форуме «Арктика. Лед тронулся», передает корреспондент URA.RU.

«Основные направления молодежного бизнеса — дополнительное образование, спорт, торговля и производство. Активно развивается сфера услуг и IT, что соответствует курсу на диверсификацию экономики. Регион участвует в федеральных инициативах, включая проект „Росмолодежь.Бизнес“», — рассказали представители окружной власти.

В Югре молодежные идеи превращаются в полноценные бизнес-проекты — от образовательных центров до креативных студий. За год регион поднялся с 40-го на 13-е место в национальном рейтинге вовлеченности в молодежное предпринимательство. Этому способствует экосистема, выстроенная на уровне округа, с акцентом на технологии, инновации и креативные индустрии.

На форуме предприниматели обсудили с Макаровым возможное участие Югры в других инициативах Росмолодежи. Руководитель продюсерского центра «Красная лодка» Александр Бабушкин предложил провести в округе интенсив под брендом образовательного форума «ШУМ».

Олег Макаров также отметил интерес югорчан к экологической повестке. «У нас уже в этом году есть 12 заявок из Ханты-Мансийского автономного округа на подобные проекты. А в целом по арктической зоне — около 50 заявок от инициативных ребят, которые хотели бы развивать тут свой важный общественный экологический проект», — сообщил он.

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Окружные власти представили советнику руководителя Росмолодежи Олегу Макарову проекты молодежного предпринимательства. Встреча прошла в Ханты-Мансийске на форуме «Арктика. Лед тронулся», передает корреспондент URA.RU. «Основные направления молодежного бизнеса — дополнительное образование, спорт, торговля и производство. Активно развивается сфера услуг и IT, что соответствует курсу на диверсификацию экономики. Регион участвует в федеральных инициативах, включая проект „Росмолодежь.Бизнес“», — рассказали представители окружной власти. В Югре молодежные идеи превращаются в полноценные бизнес-проекты — от образовательных центров до креативных студий. За год регион поднялся с 40-го на 13-е место в национальном рейтинге вовлеченности в молодежное предпринимательство. Этому способствует экосистема, выстроенная на уровне округа, с акцентом на технологии, инновации и креативные индустрии. На форуме предприниматели обсудили с Макаровым возможное участие Югры в других инициативах Росмолодежи. Руководитель продюсерского центра «Красная лодка» Александр Бабушкин предложил провести в округе интенсив под брендом образовательного форума «ШУМ». Олег Макаров также отметил интерес югорчан к экологической повестке. «У нас уже в этом году есть 12 заявок из Ханты-Мансийского автономного округа на подобные проекты. А в целом по арктической зоне — около 50 заявок от инициативных ребят, которые хотели бы развивать тут свой важный общественный экологический проект», — сообщил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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