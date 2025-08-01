01 августа 2025

Более 200 семей в ХМАО переехали из аварийных домов в новые квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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До конца года в Ханты-Мансийске расселят еще 12 аварийных домов
До конца года в Ханты-Мансийске расселят еще 12 аварийных домов Фото:

Более 200 семей ХМАО переехали из аварийных домов в новые квартиры. В окружной столице более 150 семей переехали в современный микрорайон «Береговая зона», еще 69 семей получили новое жилье в Советском. Об этом сообщили в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».

«Новый жилой комплекс расположен на территории с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности детские сады, школы, магазины, медучреждения, остановки и излюбленное место горожан — набережная имени Геннадия Райшева», — сказано в сообщении канала. До конца года в Ханты-Мансийске планируется расселить еще 12 домов и обеспечить жильем 60 семей.

В Советском 69 семей получили квартиры в новой восьмиэтажке на улице Макаренко — в районе с развитой инфраструктурой, где рядом находятся городской парк, школа и детский сад. В этом году администрация Советского района намерена приобрести более 270 квартир и освободить около 10 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

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Более 200 семей ХМАО переехали из аварийных домов в новые квартиры. В окружной столице более 150 семей переехали в современный микрорайон «Береговая зона», еще 69 семей получили новое жилье в Советском. Об этом сообщили в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». «Новый жилой комплекс расположен на территории с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности детские сады, школы, магазины, медучреждения, остановки и излюбленное место горожан — набережная имени Геннадия Райшева», — сказано в сообщении канала. До конца года в Ханты-Мансийске планируется расселить еще 12 домов и обеспечить жильем 60 семей. В Советском 69 семей получили квартиры в новой восьмиэтажке на улице Макаренко — в районе с развитой инфраструктурой, где рядом находятся городской парк, школа и детский сад. В этом году администрация Советского района намерена приобрести более 270 квартир и освободить около 10 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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