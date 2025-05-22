В Карталах (Челябинская область) сотрудники региональных управлений МВД и СКР раскрыли еще одно убийство, совершенное так называемой «Карталинсокй ОПГ», лидером которой являлся бизнесмен Игорь Крюков. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемый задержан.
«Раскрывая преступления прошлых лет, оперативники и следователи восстановили и проанализировали маршруты и контакты более тысячи человек, находившихся в районе совершения преступления. Также проведены сверки по базам данных пулегильзотеки. Кроме того, сотрудники полиции получили оперативную информацию о возможной причастности к убийству ранее неоднократно судимого местного жителя. В дальнейшем получены неопровержимые доказательства того, что злоумышленник совершил это преступление по указанию участников криминальной группы», — сообщила Волк.
В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что исполнитель пытался отказаться от убийства. Но участники банды надавили на него.
«Находясь под постоянным давлением со стороны криминальной группы, исполнитель пытался отказаться от совершения преступления, однако после очередных угроз насилия в отношении его близких родственников 10 ноября 2014 года, находясь вблизи дома № 113 по улице Луговой города Карталы, произвел не менее двух выстрелов в туловище и голову предпринимателя. Потерпевший вскоре умер на месте», — добавили в ведомстве.
Сейчас фигурантам предъявлены обвинения в зависимости от роли и степени участия каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105, ч.3 ст.33, ч.1 ст.105, ч.4 ст.33, ч.1 ст.105 УК РФ. Суд по ходатайствам следователя в отношении четверых обвиняемых избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по банде Крюкова продолжается.
В банду Крюкова входили около 20 человек. Они занимались вымогательством, самоуправством, мошенничеством, организацией азартных игр и даже продавали наркотики. Разгром ОПГ начался в 2016 году. Сотрудники полиции начали буквально «потрошить» банду. По делу было проведено более 50 санкционированных обысков, в результате которых было изъято незарегистрированное огнестрельное оружие, игровые автоматы, наркотики, а также более 1 млн рублей. Всех членов, а также главаря банды задержали. По итогу Крюков получил 12 лет колонии, его сообщники — от 8 до 10 лет тюрьмы. Обжаловать вердикт у них не получилось.
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