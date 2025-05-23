Автомобилям перегородило дорогу стадо баранов и овец
Клуб автоэнтузиастов из Екатеринбурга, который совершил автопробег по Северному Кавказу, оказался в окружении стада баранов и овец. Кадрами необычной дорожной ситуации члены клуба поделились в своих соцсетях.
Колонна элитных автомобилей уже прошла маршрут через Кабардино-Балкарию и Чечню, а в Дагестане на трассу вышло большое стадо овец и баранов. В этой нестандартной пробке оказалось множество элитных машин, среди которых — Porsche, BMW и Lamborghini.
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