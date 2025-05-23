В Дагестане колонна суперкаров из Екатеринбурга встретилась с неожиданной преградой. Видео

Автоколонна из Екатеринбурга остановилась из-за стада баранов в Дагестане
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобилям перегородило дорогу стадо баранов и овец
Автомобилям перегородило дорогу стадо баранов и овец Фото:

Клуб автоэнтузиастов из Екатеринбурга, который совершил автопробег по Северному Кавказу, оказался в окружении стада баранов и овец. Кадрами необычной дорожной ситуации члены клуба поделились в своих соцсетях.

Колонна элитных автомобилей уже прошла маршрут через Кабардино-Балкарию и Чечню, а в Дагестане на трассу вышло большое стадо овец и баранов. В этой нестандартной пробке оказалось множество элитных машин, среди которых — Porsche, BMW и Lamborghini.

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Клуб автоэнтузиастов из Екатеринбурга, который совершил автопробег по Северному Кавказу, оказался в окружении стада баранов и овец. Кадрами необычной дорожной ситуации члены клуба поделились в своих соцсетях. Колонна элитных автомобилей уже прошла маршрут через Кабардино-Балкарию и Чечню, а в Дагестане на трассу вышло большое стадо овец и баранов. В этой нестандартной пробке оказалось множество элитных машин, среди которых — Porsche, BMW и Lamborghini.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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