«Была одна в квартире»: появились подробности о смерти 13-летней школьницы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 13-летняя школьница покончила с собой в квартире
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жилой дом на ул Республики 92. Тюмень., многоэтажка, высотка, Дом на ул Республики 92
ЧП произошло в доме на улице Заводской (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 13-летняя школьница, предположительно, покончила с собой в квартире. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник в экстренных службах города.

«В квартире девочка была одна», — добавил собеседник агентства. По его словам, трагедия произошла в доме на улице Заводской.

ЧП произошло вечером 23 мая. Тело забрали на судмедэкспертизу. В свердловском СУ СКР от комментариев по теме воздержались.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 13-летняя школьница, предположительно, покончила с собой в квартире. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник в экстренных службах города. «В квартире девочка была одна», — добавил собеседник агентства. По его словам, трагедия произошла в доме на улице Заводской. ЧП произошло вечером 23 мая. Тело забрали на судмедэкспертизу. В свердловском СУ СКР от комментариев по теме воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...