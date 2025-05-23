«Была одна в квартире»: появились подробности о смерти 13-летней школьницы в Екатеринбурге

ЧП произошло в доме на улице Заводской (архивное фото)
В Екатеринбурге 13-летняя школьница, предположительно, покончила с собой в квартире. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник в экстренных службах города.
«В квартире девочка была одна», — добавил собеседник агентства. По его словам, трагедия произошла в доме на улице Заводской.
ЧП произошло вечером 23 мая. Тело забрали на судмедэкспертизу. В свердловском СУ СКР от комментариев по теме воздержались.
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