Происшествия «Была одна в квартире»: появились подробности о смерти 13-летней школьницы в Екатеринбурге В Екатеринбурге 13-летняя школьница покончила с собой в квартире 23 мая 2025 в 23:01 Размер текста - 17 + ЧП произошло в доме на улице Заводской (архивное фото) Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU В Екатеринбурге 13-летняя школьница, предположительно, покончила с собой в квартире. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник в экстренных службах города. «В квартире девочка была одна», — добавил собеседник агентства. По его словам, трагедия произошла в доме на улице Заводской. ЧП произошло вечером 23 мая. Тело забрали на судмедэкспертизу. В свердловском СУ СКР от комментариев по теме воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге 13-летняя школьница, предположительно, покончила с собой в квартире. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник в экстренных службах города. «В квартире девочка была одна», — добавил собеседник агентства. По его словам, трагедия произошла в доме на улице Заводской. ЧП произошло вечером 23 мая. Тело забрали на судмедэкспертизу. В свердловском СУ СКР от комментариев по теме воздержались. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям