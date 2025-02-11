В Екатеринбурге приговорили к колонии бывших топ-сотрудников ГУФСИН

В Екатеринбурге осудили экс-офицеров ГУФСИН Аитова и Годова

Обоих фигурантов лишили специальных званий Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге отправили в колонию бывшего заместителя начальника ИК-10 подполковника Эдуарда Годова и экс-замруководителя оперативного отдела свердловского ГУФСИН полковника Дмитрия Годова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Чкаловского райсуда.

«Аитова приговорили к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в полмиллиона рублей. Годова — к семи годам лишения свободы и штрафу в 367 тысяч рублей», — сказали в суде. Обоих лишили званий.

Как писало URA.RU, офицеры были уволены со службы в 2022 году — еще до возбуждения уголовного дела. Затем Аитову вменили взятку и превышение должностных полномочий, Годову — только статью о коррупции. По версии следствия, фигуранты заставляли арестантов изготавливать стулья и накидки для сидений автомобилей, а взамен создавали для них хорошие условия под стражей и не привлекали к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, как считают силовики, Аитов и Годов вывозили зеков из колонии и привлекали к физическому труду. «Противоправная деятельность указанных бывших должностных лиц задокументирована сотрудниками регионального УФСБ и управления собственной безопасности [областного] ГУФСИН в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Это нормальный процесс, ежегодно изобличаются и осуждаются десятки сотрудников и работников УИС», — комментировал ранее глава пресс-службы регионального ГУФСИН полковник Александр Левченко.