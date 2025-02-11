В Екатеринбурге приговорили к колонии бывших топ-сотрудников ГУФСИН

В Екатеринбурге осудили экс-офицеров ГУФСИН Аитова и Годова
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Новый начальник ГУФСИН по Свердловской области. Екатеринбург , нашивка, фсин россии, погоны, гуфсин, герб, подполковник полиции
Обоих фигурантов лишили специальных званий Фото:

В Екатеринбурге отправили в колонию бывшего заместителя начальника ИК-10 подполковника Эдуарда Годова и экс-замруководителя оперативного отдела свердловского ГУФСИН полковника Дмитрия Годова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Чкаловского райсуда.

«Аитова приговорили к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в полмиллиона рублей. Годова — к семи годам лишения свободы и штрафу в 367 тысяч рублей», — сказали в суде. Обоих лишили званий.

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Как писало URA.RU, офицеры были уволены со службы в 2022 году — еще до возбуждения уголовного дела. Затем Аитову вменили взятку и превышение должностных полномочий, Годову — только статью о коррупции. По версии следствия, фигуранты заставляли арестантов изготавливать стулья и накидки для сидений автомобилей, а взамен создавали для них хорошие условия под стражей и не привлекали к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, как считают силовики, Аитов и Годов вывозили зеков из колонии и привлекали к физическому труду. «Противоправная деятельность указанных бывших должностных лиц задокументирована сотрудниками регионального УФСБ и управления собственной безопасности [областного] ГУФСИН в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Это нормальный процесс, ежегодно изобличаются и осуждаются десятки сотрудников и работников УИС», — комментировал ранее глава пресс-службы регионального ГУФСИН полковник Александр Левченко.

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В Екатеринбурге отправили в колонию бывшего заместителя начальника ИК-10 подполковника Эдуарда Годова и экс-замруководителя оперативного отдела свердловского ГУФСИН полковника Дмитрия Годова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Чкаловского райсуда. «Аитова приговорили к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в полмиллиона рублей. Годова — к семи годам лишения свободы и штрафу в 367 тысяч рублей», — сказали в суде. Обоих лишили званий. Как писало URA.RU, офицеры были уволены со службы в 2022 году — еще до возбуждения уголовного дела. Затем Аитову вменили взятку и превышение должностных полномочий, Годову — только статью о коррупции. По версии следствия, фигуранты заставляли арестантов изготавливать стулья и накидки для сидений автомобилей, а взамен создавали для них хорошие условия под стражей и не привлекали к дисциплинарной ответственности. Кроме того, как считают силовики, Аитов и Годов вывозили зеков из колонии и привлекали к физическому труду. «Противоправная деятельность указанных бывших должностных лиц задокументирована сотрудниками регионального УФСБ и управления собственной безопасности [областного] ГУФСИН в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Это нормальный процесс, ежегодно изобличаются и осуждаются десятки сотрудников и работников УИС», — комментировал ранее глава пресс-службы регионального ГУФСИН полковник Александр Левченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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