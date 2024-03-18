В Екатеринбурге задержали бывших высокопоставленных сотрудников ГУФСИН

В Екатеринбурге задержали бывших офицеров ГУФСИН

18 марта 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Силовики, попавшие под суд, больше не работают в ГУФСИН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В конце 2023 года в Екатеринбурге были задержаны бывший заместитель начальника ИК-10 подполковник Эдуард Аитов и экс-замруководителя оперативного отдела ГУФСИН Свердловской области полковник Дмитрий Годов. Как стало известно URA.RU, им вменяют взяточничество. Уголовное дело офицеров рассматривает Чкаловский районный суд. Аитов обвиняется во взятке и превышении должностных полномочий, Годов — только во взяточничестве. «У них есть мера пресечения, которая не связана с изоляцией от общества», — сказал URA.RU осведомленный источник. Другой считает, что мужчины находятся под подпиской о невыезде. О том, что силовики были уволены, URA.RU сообщили в ГУФСИН по Свердловской области. «Противоправная деятельность указанных бывших должностных лиц была задокументирована сотрудниками регионального УФСБ и управления собственной безопасности [свердловского] ГУФСИН в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Это нормальный процесс, ежегодно изобличаются и осуждаются десятки сотрудников и работников УИС», — пояснил начальник пресс-службы ведомства полковник Александр Левченко. По версии следствия, Годов и Аитов заставляли осужденных изготавливать стулья и накидки для сидений автомобилей, а взамен создавали для них благоприятные условия отбывания наказания и не привлекали к дисциплинарной ответственности. «Также [они] вывозили [арестантов] за пределы колонии [и привлекали к физическому труду]», — пояснили URA.RU в Чкаловском райсуде. Во время заседания, 18 марта, были изучены материалы дела. Но перед этим подсудимые и их адвокаты потребовали запретить журналистам вести фото и видеосъемку — судья удовлетворил их ходатайство. Следующий процесс отложили на апрель. На нем начнется допрос свидетелей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В конце 2023 года в Екатеринбурге были задержаны бывший заместитель начальника ИК-10 подполковник Эдуард Аитов и экс-замруководителя оперативного отдела ГУФСИН Свердловской области полковник Дмитрий Годов. Как стало известно URA.RU, им вменяют взяточничество. Уголовное дело офицеров рассматривает Чкаловский районный суд. Аитов обвиняется во взятке и превышении должностных полномочий, Годов — только во взяточничестве. «У них есть мера пресечения, которая не связана с изоляцией от общества», — сказал URA.RU осведомленный источник. Другой считает, что мужчины находятся под подпиской о невыезде. О том, что силовики были уволены, URA.RU сообщили в ГУФСИН по Свердловской области. «Противоправная деятельность указанных бывших должностных лиц была задокументирована сотрудниками регионального УФСБ и управления собственной безопасности [свердловского] ГУФСИН в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Это нормальный процесс, ежегодно изобличаются и осуждаются десятки сотрудников и работников УИС», — пояснил начальник пресс-службы ведомства полковник Александр Левченко. По версии следствия, Годов и Аитов заставляли осужденных изготавливать стулья и накидки для сидений автомобилей, а взамен создавали для них благоприятные условия отбывания наказания и не привлекали к дисциплинарной ответственности. «Также [они] вывозили [арестантов] за пределы колонии [и привлекали к физическому труду]», — пояснили URA.RU в Чкаловском райсуде. Во время заседания, 18 марта, были изучены материалы дела. Но перед этим подсудимые и их адвокаты потребовали запретить журналистам вести фото и видеосъемку — судья удовлетворил их ходатайство. Следующий процесс отложили на апрель. На нем начнется допрос свидетелей.