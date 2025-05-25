Три аэропорта в Подмосковье приостановили свою работу

Три аэропорта Московской области приостановили прием и отправку рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский», — заявил Кореняко. О введенных ограничениях он написал в своем telegram-канале.
По словам представителя ФАВТ, временные меры введены исключительно в целях предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. Сроки восстановления работы аэропортов пока не уточняются.
ВСУ предприняли попытку атаки по Москве. На подлете к столице силами ПВО был уничтожен вражеский беспилотник, передает RT.
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