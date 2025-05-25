Три аэропорта в Подмосковье приостановили свою работу

План «Ковер» ввели во Внуково и еще двух аэропортах
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План «Ковер» введен в трех аэропортах Московской области
План «Ковер» введен в трех аэропортах Московской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Три аэропорта Московской области приостановили прием и отправку рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский», — заявил Кореняко. О введенных ограничениях он написал в своем telegram-канале.

По словам представителя ФАВТ, временные меры введены исключительно в целях предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. Сроки восстановления работы аэропортов пока не уточняются.

ВСУ предприняли попытку атаки по Москве. На подлете к столице силами ПВО был уничтожен вражеский беспилотник, передает RT.

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Три аэропорта Московской области приостановили прием и отправку рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский», — заявил Кореняко. О введенных ограничениях он написал в своем telegram-канале. По словам представителя ФАВТ, временные меры введены исключительно в целях предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. Сроки восстановления работы аэропортов пока не уточняются. ВСУ предприняли попытку атаки по Москве. На подлете к столице силами ПВО был уничтожен вражеский беспилотник, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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