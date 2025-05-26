Новый ресторан досрочно открылся после массовых отравлений в Екатеринбурге. Фото

Суд в Екатеринбурге досрочно открыл «Мидийное место» после жалоб горожан

26 мая 2025 в 15:23 Размер текста - 17 +

Суд закрыл заведение неделю назад Сергей Бодров © URA.RU Екатеринбургский ресторан «Мидийное место» (открылся около месяца назад) досрочно открыли после жалоб посетителей на недомогания. Роспотребнадзор, проведя проверку, установил, что нарушения в заведении были устранены, сказал URA.RU адвокат Георгий Краснов. «Ресторан сменил поставщика проблемных морепродуктов и устранил другие замечания проверяющих органов. Пройденные проверки и надежные поставщики — залог качества продукции и безопасности оказываемых услуг. Будет сделано все, чтобы восстановить и оправдать доверие посетителей», — отметил Краснов. О массовых отравлениях стало известно 8 мая. По словам посетителей, им стало плохо после устриц из «Мидийного места». После этого в заведение нагрянули санврачи. Специалисты РПН нашли несколько нарушений в ресторане. Владельцы решили на время закрыть кафе, чтобы устранить недостатки. 19 мая Ленинский райсуд по просьбе Роспотребнадзора приостановил работу ресторане на 30 суток Заключение РПН Фото: предоставлено Георгием Красновым Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский ресторан «Мидийное место» (открылся около месяца назад) досрочно открыли после жалоб посетителей на недомогания. Роспотребнадзор, проведя проверку, установил, что нарушения в заведении были устранены, сказал URA.RU адвокат Георгий Краснов. «Ресторан сменил поставщика проблемных морепродуктов и устранил другие замечания проверяющих органов. Пройденные проверки и надежные поставщики — залог качества продукции и безопасности оказываемых услуг. Будет сделано все, чтобы восстановить и оправдать доверие посетителей», — отметил Краснов. О массовых отравлениях стало известно 8 мая. По словам посетителей, им стало плохо после устриц из «Мидийного места». После этого в заведение нагрянули санврачи. Специалисты РПН нашли несколько нарушений в ресторане. Владельцы решили на время закрыть кафе, чтобы устранить недостатки. 19 мая Ленинский райсуд по просьбе Роспотребнадзора приостановил работу ресторане на 30 суток