Новый ресторан досрочно открылся после массовых отравлений в Екатеринбурге. Фото

Суд в Екатеринбурге досрочно открыл «Мидийное место» после жалоб горожан
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд закрыл заведение неделю назад
Суд закрыл заведение неделю назад

Екатеринбургский ресторан «Мидийное место» (открылся около месяца назад) досрочно открыли после жалоб посетителей на недомогания. Роспотребнадзор, проведя проверку, установил, что нарушения в заведении были устранены, сказал URA.RU адвокат Георгий Краснов.

«Ресторан сменил поставщика проблемных морепродуктов и устранил другие замечания проверяющих органов. Пройденные проверки и надежные поставщики — залог качества продукции и безопасности оказываемых услуг. Будет сделано все, чтобы восстановить и оправдать доверие посетителей», — отметил Краснов.

О массовых отравлениях стало известно 8 мая. По словам посетителей, им стало плохо после устриц из «Мидийного места». После этого в заведение нагрянули санврачи. Специалисты РПН нашли несколько нарушений в ресторане. Владельцы решили на время закрыть кафе, чтобы устранить недостатки. 19 мая Ленинский райсуд по просьбе Роспотребнадзора приостановил работу ресторане на 30 суток

Заключение РПН
Заключение РПН
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Екатеринбургский ресторан «Мидийное место» (открылся около месяца назад) досрочно открыли после жалоб посетителей на недомогания. Роспотребнадзор, проведя проверку, установил, что нарушения в заведении были устранены, сказал URA.RU адвокат Георгий Краснов. «Ресторан сменил поставщика проблемных морепродуктов и устранил другие замечания проверяющих органов. Пройденные проверки и надежные поставщики — залог качества продукции и безопасности оказываемых услуг. Будет сделано все, чтобы восстановить и оправдать доверие посетителей», — отметил Краснов. О массовых отравлениях стало известно 8 мая. По словам посетителей, им стало плохо после устриц из «Мидийного места». После этого в заведение нагрянули санврачи. Специалисты РПН нашли несколько нарушений в ресторане. Владельцы решили на время закрыть кафе, чтобы устранить недостатки. 19 мая Ленинский райсуд по просьбе Роспотребнадзора приостановил работу ресторане на 30 суток
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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