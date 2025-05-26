ВСУ два раза пытались прорваться в Курскую область

В течение минувшей ночи Вооруженные силы Украины предприняли две попытки проникновения на территорию Курской области, они были предотвращены. Об этом сообщил Life.
«Украинские вооруженные силы дважды за ночь попытались проникнуть на территорию Курской области», — передает Life. Там добавили, что их попытки были предотвращены, при этом некоторые военнослужащие были уничтожены.
Семь украинских военнослужащих на трех квадроциклах предприняли попытку пересечь государственную границу вблизи населенного пункта Новый Путь с целью установки минных заграждений. В ходе произошедшего четверо из них были ликвидированы, а остальные трое, получив ранения, отступили в направлении Сумской области.
В результате обстрела ВСУ 22 мая села Гирьи в Курской области погиб мужчина 50 лет, еще двое местных жителей получили ранения. Глава региона Александр Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего и подчеркнул, что приграничные территории остаются зоной повышенной опасности, передает «Царьград».
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