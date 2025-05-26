Российские бойцы освободили два пункта на границе с Курской областью

Российские военные освободили населенные пункты Беловоды и Владимировка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ освободили Беловоды и Владимировку в Сумской области», — отмечают в военном ведомстве. Сообщение размещено в telegram-канале министерства.
Подразделения ВС РФ продолжают продвигаться вглубь обороны противника, нанося удары по украинским формированиям. Ранее в районе Беловодов Сумской области сообщалось о значительных потерях среди украинских военных 67-й отдельной механизированной бригады. Те потеряли свыше сотни человек в боях с российскими солдатами. Сумская область в последние недели остается одной из наиболее напряженных зон боевых действий между российскими и украинскими войсками.
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