Российские бойцы освободили два пункта на границе с Курской областью

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Российские военные освободили Владимировку и Беловоды на границе с Курской областью
Российские военные освободили Владимировку и Беловоды на границе с Курской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные освободили населенные пункты Беловоды и Владимировка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ освободили Беловоды и Владимировку в Сумской области», — отмечают в военном ведомстве. Сообщение размещено в telegram-канале министерства. 

Подразделения ВС РФ продолжают продвигаться вглубь обороны противника, нанося удары по украинским формированиям. Ранее в районе Беловодов Сумской области сообщалось о значительных потерях среди украинских военных 67-й отдельной механизированной бригады. Те потеряли свыше сотни человек в боях с российскими солдатами. Сумская область в последние недели остается одной из наиболее напряженных зон боевых действий между российскими и украинскими войсками.

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Российские военные освободили населенные пункты Беловоды и Владимировка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ освободили Беловоды и Владимировку в Сумской области», — отмечают в военном ведомстве. Сообщение размещено в telegram-канале министерства.  Подразделения ВС РФ продолжают продвигаться вглубь обороны противника, нанося удары по украинским формированиям. Ранее в районе Беловодов Сумской области сообщалось о значительных потерях среди украинских военных 67-й отдельной механизированной бригады. Те потеряли свыше сотни человек в боях с российскими солдатами. Сумская область в последние недели остается одной из наиболее напряженных зон боевых действий между российскими и украинскими войсками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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