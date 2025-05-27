В ХМАО прокуратура заставила мэра отремонтировать мемориал воинской славы

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После прокурорской проверки в Нефтеюганске капитально отремонтируют воинский мемориал
После прокурорской проверки в Нефтеюганске капитально отремонтируют воинский мемориал Фото:

Прокуратура внесла представление главе Нефтеюганска Юрию Чекунову о необходимости ремонта мемориала воинской славы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«В ходе прокурорской проверки по сообщениям СМИ установлено разрушение элементов постамента, повреждение и утрата мраморных плит мемориала воинской доблести в Нефтеюганске. В этой связи главе города внесено представление», — следует из сообщения регионального надзорного ведомства. По итогам прокурорского вмешательства были заключен контракты на капитальный ремонт мемориала на 8,3 миллиона рублей.

Ведомством также были проведены комплексные проверки содержания памятников по всему региону. В четырех муниципалитетах выявлены недостатки, сейчас нарушения устранены. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Когалыме возбудили уголовное дело в отношении руководителя ритуального агентства «Ритуал». Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре и Следственном комитете Югры.

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Прокуратура внесла представление главе Нефтеюганска Юрию Чекунову о необходимости ремонта мемориала воинской славы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «В ходе прокурорской проверки по сообщениям СМИ установлено разрушение элементов постамента, повреждение и утрата мраморных плит мемориала воинской доблести в Нефтеюганске. В этой связи главе города внесено представление», — следует из сообщения регионального надзорного ведомства. По итогам прокурорского вмешательства были заключен контракты на капитальный ремонт мемориала на 8,3 миллиона рублей. Ведомством также были проведены комплексные проверки содержания памятников по всему региону. В четырех муниципалитетах выявлены недостатки, сейчас нарушения устранены.  Ранее URA.RU сообщало, что в Когалыме возбудили уголовное дело в отношении руководителя ритуального агентства «Ритуал». Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре и Следственном комитете Югры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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