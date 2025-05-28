Каждый второй пермяк радуется корпоративам

Более половины пермяков положительно оценивают корпоративные мероприятия своих работодателей, при этом женщины проявляют большую лояльность к таким событиям, чем мужчины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, рассказали URA.RU в сервисе SuperJob.
«56% работающих пермяков в целом довольны корпоративными мероприятиями, организованными их работодателями. Из них 17% относятся к ним с явным энтузиазмом, а 39% скорее одобряют. Однако 44% респондентов оценивают корпоративы негативно: 20% совершенно не любят их, а 24% скорее не в восторге», — говорится в исследовании.
Только половина опрошенных (50%) посетила последний корпоратив в своей компании, тогда как 32% отсутствовали по уважительным причинам, а 18% сознательно его пропустили. Среди тех, кто негативно относится к таким мероприятиям, доля прогульщиков и отсутствующих по уважительным причинам выше.
Женщины оказались более лояльны к корпоративам, чем мужчины: 60% работающих женщин положительно оценивают такие события, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 40%. Женщины также чаще посещают корпоративы (54% против 45% у мужчин).
Что касается отношения к тем, кто пропускает корпоративные мероприятия, 10% пермяков осуждают таких коллег, а 36% — нет. При этом чаще всего прогульщиков поддерживают те, кто сам не любит корпоративы (55%).
Ранее URA.RU рассказывало, что каждый десятый житель Перми стал свидетелем увольнения коллег из-за ненадлежащего поведения на корпоративе. Причиной стало неуместное поведение.
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