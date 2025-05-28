Создатель бренда Putin Team заморозил проект фабрики одежды под Екатеринбургом

Генеральный директор компании «Портновская мануфактура Shishkin» и создатель бренда Putin Team Дмитрий Шишкин временно отказался от планов по расширению производства, включая запуск швейного предприятия на площадке «Сима-ленда» в поселке Патруши под Екатеринбургом. Основной причиной он назвал дефицит кадров в швейном производстве. Информацию о заморозке проекта подтвердили URA.RU в пресс-службе компании Shishkin.
«К сожалению, рынок рабочей силы не позволяет дальше масштабироваться, потому что квалифицированных швей, портных, технологов, конструкторов и инженеров тяжело привлечь. Их практически не осталось. Поэтому пока с амбициями по новым производствам мы повременим», — заявил Шишкин.
По его словам, сейчас компания делает акцент на повышение эффективности действующих производственных площадок. Для этого в цехах внедряют станки с числовым программным управлением, совершенствуют технологические процессы и увеличивают производительность труда за счет оптимизации работы персонала, оснащения фабрик современным оборудованием и цифровизации производственного цикла. Сейчас у компании работает три больших производства в Свердловской области и первая в России цифровая швейная фабрика.
«Сима-ленд» планирует построить в Патрушах распределительный центр, офисы производственных компаний, которые сейчас находятся в Екатеринбурге и области, а также жилые дома, садик, школа, торговый центр. Площадь застройки — 166 га. На реализацию проекта «город в городе» потратят 50 млрд рублей.
Ранее Дмитрий Шишкин объявил о планах по расширению международной сети бутиков бренда Putin Team. В 2025 году первые магазины откроются в Китае, Индии, ОАЭ, ЮАР и Венгрии. В настоящее время сеть бренда насчитывает более 50 торговых точек по всей России. Дизайнер отметил, что до конца 2026 года планируется увеличить это количество вдвое, чтобы магазины присутствовали во всех регионах страны.
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