У военкомата в украинском Закарпатье случилась перестрелка

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Перестрелка у военкомата началась после того, как сотрудники комиссариата забрали мужчину с базара Фото:

В городе Виноградов Закарпатской области Украины произошла перестрелка между гражданами и сотрудниками военкомата. Об этом сообщили на украинском телеканале ТСН.

«В Закарпатской области произошел конфликт между работниками ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат — прим. URA.RU) и ромами. Группа цыган прибыла на территорию центра и заблокировала выезд из военкомата», — передает телеканал в Telegram.

Уточняется, что инцидент произошел в Виноградове, где сотрудники военного комиссариата забрали одного из граждан прямо с базара. После этого его соотечественники привезли к военкомату шины и подвезли к месту поврежденные авто.

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В городе Виноградов Закарпатской области Украины произошла перестрелка между гражданами и сотрудниками военкомата. Об этом сообщили на украинском телеканале ТСН. «В Закарпатской области произошел конфликт между работниками ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат — прим. URA.RU) и ромами. Группа цыган прибыла на территорию центра и заблокировала выезд из военкомата», — передает телеканал в Telegram. Уточняется, что инцидент произошел в Виноградове, где сотрудники военного комиссариата забрали одного из граждан прямо с базара. После этого его соотечественники привезли к военкомату шины и подвезли к месту поврежденные авто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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