У военкомата в украинском Закарпатье случилась перестрелка

В городе Виноградов Закарпатской области Украины произошла перестрелка между гражданами и сотрудниками военкомата. Об этом сообщили на украинском телеканале ТСН.
«В Закарпатской области произошел конфликт между работниками ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат — прим. URA.RU) и ромами. Группа цыган прибыла на территорию центра и заблокировала выезд из военкомата», — передает телеканал в Telegram.
Уточняется, что инцидент произошел в Виноградове, где сотрудники военного комиссариата забрали одного из граждан прямо с базара. После этого его соотечественники привезли к военкомату шины и подвезли к месту поврежденные авто.
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