Экс-главу Керчи, якобы ушедшего на СВО, нашли на пляже

Бывший глава администрации города Керчь Святослав Брусаков, обвиняемый в превышении должностных полномочий, пытался избежать уголовного преследования, заключив контракт с Минобороны. Однако, как сообщили источники, знакомые с ситуацией, договор был формальным. Самого чиновника силовики нашли на пляже.
«Брусаков С. А., опасаясь уголовного преследования, в конце 2024 года заключил контракт с Министерством обороны, при этом в воинской части числился формально», — рассказали источники. Их слова передает ТАСС.
Сообщается, что в конце 2024 года Брусаков, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, оформил контракт с Минобороны, однако числился в воинской части только на бумаге. Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-чиновника на пляже в момент, когда он занимался строительством домов для последующей сдачи их в аренду на побережье Черного моря. Предварительно установлено, что арендным бизнесом занимается его дочь.
Ранее сообщалось о возбуждении против Брусакова четырех уголовных дел по признакам превышения должностных полномочий, связанных с незаконными операциями с земельными участками. В пятницу Керченский городской суд по ходатайству следствия избрал в отношении бывшего чиновника меру пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия. По предварительным данным следствия, противоправные действия Брусакова привели к застройке исторического центра Керчи, утрате городом парка аттракционов, выведению центральной части набережной из муниципальной собственности, а также незаконному выделению земель под автозаправочные станции.
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