01 июня 2025

Дискаунтер в Перми закрыли из-за антисанитарии

© Служба новостей «URA.RU»
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Помещения для подготовки пищевой продукции к реализации в магазине не предусмотрены
Помещения для подготовки пищевой продукции к реализации в магазине не предусмотрены Фото:

В Перми приостановлена работа магазина «Доброцен» на улице Ново-Гайвинская, 44, из-за нарушений санитарных норм. Например, несмотря на наличие централизованных систем водоснабжения на территории, магазин использовал для подачи воды скважину, эксплуатация которой осуществляется без разрешительных документов.

«Также в торговой точке имеется только холодное водоснабжение, горячая вода отсутствует. Кроме того, часть сантехнического оборудования находится в неисправном состоянии. Зафиксированы поломка крана в раковине и неисправность одного из унитазов. Сточные воды собираются в выгребную яму, расположенную в непосредственной близости от здания магазина», — сообщает ГУ ФССП на официальном сайте. 

Помещения для подготовки пищевой продукции к реализации в магазине не предусмотрены. В единственном фасовочном цехе зафиксированы следы жира на стенах и полу, что свидетельствует о недостаточной уборке.

На основании представленных материалов, суд вынес решение о приостановлении деятельности данного магазина сроком на 90 суток. В ходе исполнения судебного решения судебные приставы опечатали кассы и двери. На протяжении всего периода административного наказания будут проводиться регулярные проверки сохранности установленных пломб.

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В Перми приостановлена работа магазина «Доброцен» на улице Ново-Гайвинская, 44, из-за нарушений санитарных норм. Например, несмотря на наличие централизованных систем водоснабжения на территории, магазин использовал для подачи воды скважину, эксплуатация которой осуществляется без разрешительных документов. «Также в торговой точке имеется только холодное водоснабжение, горячая вода отсутствует. Кроме того, часть сантехнического оборудования находится в неисправном состоянии. Зафиксированы поломка крана в раковине и неисправность одного из унитазов. Сточные воды собираются в выгребную яму, расположенную в непосредственной близости от здания магазина», — сообщает ГУ ФССП на официальном сайте.  Помещения для подготовки пищевой продукции к реализации в магазине не предусмотрены. В единственном фасовочном цехе зафиксированы следы жира на стенах и полу, что свидетельствует о недостаточной уборке. На основании представленных материалов, суд вынес решение о приостановлении деятельности данного магазина сроком на 90 суток. В ходе исполнения судебного решения судебные приставы опечатали кассы и двери. На протяжении всего периода административного наказания будут проводиться регулярные проверки сохранности установленных пломб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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