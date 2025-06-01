Дискаунтер в Перми закрыли из-за антисанитарии

В Перми приостановлена работа магазина «Доброцен» на улице Ново-Гайвинская, 44, из-за нарушений санитарных норм. Например, несмотря на наличие централизованных систем водоснабжения на территории, магазин использовал для подачи воды скважину, эксплуатация которой осуществляется без разрешительных документов.
«Также в торговой точке имеется только холодное водоснабжение, горячая вода отсутствует. Кроме того, часть сантехнического оборудования находится в неисправном состоянии. Зафиксированы поломка крана в раковине и неисправность одного из унитазов. Сточные воды собираются в выгребную яму, расположенную в непосредственной близости от здания магазина», — сообщает ГУ ФССП на официальном сайте.
Помещения для подготовки пищевой продукции к реализации в магазине не предусмотрены. В единственном фасовочном цехе зафиксированы следы жира на стенах и полу, что свидетельствует о недостаточной уборке.
На основании представленных материалов, суд вынес решение о приостановлении деятельности данного магазина сроком на 90 суток. В ходе исполнения судебного решения судебные приставы опечатали кассы и двери. На протяжении всего периода административного наказания будут проводиться регулярные проверки сохранности установленных пломб.
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