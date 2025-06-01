01 июня 2025

Названы сферы, в которых чаще всего перерабатывают пермяки

SuperJob: чаще других сверхурочно в Перми работают курьеры и логисты
© Служба новостей «URA.RU»
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Рост заработной платы также способствует увеличению числа сотрудников, работающих сверхурочно
Рост заработной платы также способствует увеличению числа сотрудников, работающих сверхурочно Фото:

По данным аналитиков, 58% работников в Перми, занятых на полной ставке, заявили о необходимости выполнять сверхурочную работу. Чаще других переработки фиксируются среди курьеров, специалистов по логистике, маркетологов, фармацевтов и экономистов. Реже всего сверхурочную работу отмечают операторы кол-центров и юристы. При этом лидерами по количеству часов сверхурочной работы остаются врачи и учителя.

«В среднем переработки увеличивают их рабочее время примерно на четверть по сравнению с установленной нормой. Мужчины чаще женщин задерживаются на работе после окончания официального рабочего дня — так поступают 64% мужчин и 52% женщин», — сообщили URA.RU в пресс-службе SuperJob.

Сотрудники в возрасте до 35 лет более склонны соглашаться на дополнительные часы. Однако общий объем их переработки несколько ниже. В среднем он составляет 25% от нормы. В то же время у работников старших возрастных групп этот показатель достигает 30%.

Рост заработной платы также способствует увеличению числа сотрудников, работающих сверхурочно. Среди тех, чей доход не превышает 50 тысяч рублей, внеурочная занятость характерна для 47%. Среди респондентов с заработком от 100 тысяч рублей и выше этот показатель возрастает до 65%.

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По данным аналитиков, 58% работников в Перми, занятых на полной ставке, заявили о необходимости выполнять сверхурочную работу. Чаще других переработки фиксируются среди курьеров, специалистов по логистике, маркетологов, фармацевтов и экономистов. Реже всего сверхурочную работу отмечают операторы кол-центров и юристы. При этом лидерами по количеству часов сверхурочной работы остаются врачи и учителя. «В среднем переработки увеличивают их рабочее время примерно на четверть по сравнению с установленной нормой. Мужчины чаще женщин задерживаются на работе после окончания официального рабочего дня — так поступают 64% мужчин и 52% женщин», — сообщили URA.RU в пресс-службе SuperJob. Сотрудники в возрасте до 35 лет более склонны соглашаться на дополнительные часы. Однако общий объем их переработки несколько ниже. В среднем он составляет 25% от нормы. В то же время у работников старших возрастных групп этот показатель достигает 30%. Рост заработной платы также способствует увеличению числа сотрудников, работающих сверхурочно. Среди тех, чей доход не превышает 50 тысяч рублей, внеурочная занятость характерна для 47%. Среди респондентов с заработком от 100 тысяч рублей и выше этот показатель возрастает до 65%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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