В Перми детский Театр-Тятрик представил премьеру о лете для малышей до года

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Театр-Тятрик поставил новый спектакль про лето
Театр-Тятрик поставил новый спектакль про лето Фото:

Детский Театр-Тятрик в Перми представил премьеру спектакля «Лето» из проекта «Театр на ладошке». Эта постановка рекомендована малышам от 10 месяцев до четырех лет. Она рассказывает об Улитке и ее детях, которые отправились в путешествие в разные стороны света, рассказали в театре.

Это красочный спектакль, в котором на каждом шагу поджидают открытия. Здесь зрители слышат, как жужжат жуки, видят светлячков и летающих рыб, порхают вместе с большой красивой бабочкой и собирают разбегающихся муравьев. Игровой формат, элементы теневого театра и авторская музыка удерживают внимание детей на протяжении всего действия», — говорится на сайте ТТ.

«Театр на ладошке» — это проект о временах года, созданный основателями Первого театра (Москва) Юрием и Ольгой Устюговыми. Спектакли придуманы специально для знакомства маленьких зрителей с театральным искусством.

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Детский Театр-Тятрик в Перми представил премьеру спектакля «Лето» из проекта «Театр на ладошке». Эта постановка рекомендована малышам от 10 месяцев до четырех лет. Она рассказывает об Улитке и ее детях, которые отправились в путешествие в разные стороны света, рассказали в театре. Это красочный спектакль, в котором на каждом шагу поджидают открытия. Здесь зрители слышат, как жужжат жуки, видят светлячков и летающих рыб, порхают вместе с большой красивой бабочкой и собирают разбегающихся муравьев. Игровой формат, элементы теневого театра и авторская музыка удерживают внимание детей на протяжении всего действия», — говорится на сайте ТТ. «Театр на ладошке» — это проект о временах года, созданный основателями Первого театра (Москва) Юрием и Ольгой Устюговыми. Спектакли придуманы специально для знакомства маленьких зрителей с театральным искусством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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