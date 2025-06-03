Власти Перми хотят снести павильоны с цветами и шаурмой на Героев Хасана

Власти Перми добиваются сноса цветочного павильона и шаурмичной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В рамках обеспечительных мер суд запретил совершать какие-либо сделки со спорными объектами
В рамках обеспечительных мер суд запретил совершать какие-либо сделки со спорными объектами Фото:

Власти Свердловского района города Перми обратились в суд с требованием о сносе двух павильонов, расположенных на Героев Хасана, 105. Соответствующий иск был подан к предпринимателю Абдусалиму Каландарову, а также к юридическим лицам «Вэрт» и «Дом строй».

«Судебные материалы свидетельствуют о намерении администрации обязать ответчиков демонтировать нестационарные объекты торговли, функционирующие под вывесками „Шаурма“ и „Цветы“. Указанные павильоны размещены в непосредственной близости от торгового центра „Шоколад“ и остановочного пункта „Велта“», — говорится на сайте Арбитражного суда Пермского края.

Администрация района настаивает на демонтаже данных строений в течение десяти дней после вступления решения суда в законную силу. В случае невыполнения требований, власти просят наложить на ответчиков штраф в размере 15 тысяч рублей за каждый день просрочки. Иск принят к производству. Кроме того, в рамках обеспечительных мер суд временно запретил предпринимателю и компаниям совершать какие-либо действия в отношении спорных торговых объектов до окончания судебного разбирательства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Свердловского района города Перми обратились в суд с требованием о сносе двух павильонов, расположенных на Героев Хасана, 105. Соответствующий иск был подан к предпринимателю Абдусалиму Каландарову, а также к юридическим лицам «Вэрт» и «Дом строй». «Судебные материалы свидетельствуют о намерении администрации обязать ответчиков демонтировать нестационарные объекты торговли, функционирующие под вывесками „Шаурма“ и „Цветы“. Указанные павильоны размещены в непосредственной близости от торгового центра „Шоколад“ и остановочного пункта „Велта“», — говорится на сайте Арбитражного суда Пермского края. Администрация района настаивает на демонтаже данных строений в течение десяти дней после вступления решения суда в законную силу. В случае невыполнения требований, власти просят наложить на ответчиков штраф в размере 15 тысяч рублей за каждый день просрочки. Иск принят к производству. Кроме того, в рамках обеспечительных мер суд временно запретил предпринимателю и компаниям совершать какие-либо действия в отношении спорных торговых объектов до окончания судебного разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...