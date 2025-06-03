Власти Перми хотят снести павильоны с цветами и шаурмой на Героев Хасана

Власти Свердловского района города Перми обратились в суд с требованием о сносе двух павильонов, расположенных на Героев Хасана, 105. Соответствующий иск был подан к предпринимателю Абдусалиму Каландарову, а также к юридическим лицам «Вэрт» и «Дом строй».
«Судебные материалы свидетельствуют о намерении администрации обязать ответчиков демонтировать нестационарные объекты торговли, функционирующие под вывесками „Шаурма“ и „Цветы“. Указанные павильоны размещены в непосредственной близости от торгового центра „Шоколад“ и остановочного пункта „Велта“», — говорится на сайте Арбитражного суда Пермского края.
Администрация района настаивает на демонтаже данных строений в течение десяти дней после вступления решения суда в законную силу. В случае невыполнения требований, власти просят наложить на ответчиков штраф в размере 15 тысяч рублей за каждый день просрочки. Иск принят к производству. Кроме того, в рамках обеспечительных мер суд временно запретил предпринимателю и компаниям совершать какие-либо действия в отношении спорных торговых объектов до окончания судебного разбирательства.
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