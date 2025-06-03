В Челябинской области бывший зэк пытался засудить командира воинской части

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Бывший заключенный хотел через суд признать бездействие командира незаконным
Бывший заключенный хотел через суд признать бездействие командира незаконным Фото:

В Челябинской области экс-заключенный пытался засудить командира воинской части. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, бывший зэк думал, что начальник не обеспокоился о снятии с него судимости после получения им госнаграды.

«Рядовой обратился в военный суд с административным иском о признании незаконным бездействия командира воинской части. Он считал, что командир не принял мер для погашения судимости военнослужащего после получения им государственной награды», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

При этом, согласно правовой норме, погашение судимости данной категории лиц происходит в силу закона и не зависит от действий командования. При подготовке к процессу в суд пришли сведения из Информационного центра ГУ МВД по Челябинской области, в которых указывалось, что судимость у истца отсутствует. После этого он отозвал иск.

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В Челябинской области экс-заключенный пытался засудить командира воинской части. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, бывший зэк думал, что начальник не обеспокоился о снятии с него судимости после получения им госнаграды. «Рядовой обратился в военный суд с административным иском о признании незаконным бездействия командира воинской части. Он считал, что командир не принял мер для погашения судимости военнослужащего после получения им государственной награды», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. При этом, согласно правовой норме, погашение судимости данной категории лиц происходит в силу закона и не зависит от действий командования. При подготовке к процессу в суд пришли сведения из Информационного центра ГУ МВД по Челябинской области, в которых указывалось, что судимость у истца отсутствует. После этого он отозвал иск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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