В Челябинской области бывший зэк пытался засудить командира воинской части

В Челябинской области экс-заключенный пытался засудить командира воинской части. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, бывший зэк думал, что начальник не обеспокоился о снятии с него судимости после получения им госнаграды.
«Рядовой обратился в военный суд с административным иском о признании незаконным бездействия командира воинской части. Он считал, что командир не принял мер для погашения судимости военнослужащего после получения им государственной награды», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
При этом, согласно правовой норме, погашение судимости данной категории лиц происходит в силу закона и не зависит от действий командования. При подготовке к процессу в суд пришли сведения из Информационного центра ГУ МВД по Челябинской области, в которых указывалось, что судимость у истца отсутствует. После этого он отозвал иск.
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