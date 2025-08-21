Жителя Миасса, застрелившего свою жену-педагога, отправили в СИЗО. Видео

Мужчина пробудет в СИЗО минимум до 19 октября
Мужчина пробудет в СИЗО минимум до 19 октября Фото:

Жителю Миасса Челябинской области, подозреваемому в убийстве молодой жены из обреза, назначили меру пресечения в виде СИЗО на два месяца. Мужчина пробудет за решеткой минимум до 19 октября, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.

«Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве супруги, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 октября 2025 года», — уточнили URA.RU в СУ СКР. Мужчину задержали 20 августа по горячим следам оперативники угрозыска ОМВД по Миассу.

Трагедия произошла 18 августа. Более 20 лет погибшая проработала в школе, запомнившись как чуткий и светлый человек. По словам знакомых, 35-летняя челябинка хотела уйти от супруга. По их мнению, это и стало причиной расправы. У пары осталась дочь-школьница.

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске?

